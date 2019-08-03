Додано: Чет 01 сер, 2019 06:25

В связи с переходом с валявшейся дома "Депозитной" на "ВсеКарту" планируется активное использование этой карты.И, соответственно, возникли вопросы как у еще слабо подкованного клиента ПУМБа (я стал им лишь в прошлом году и всего пару раз воспользовался картой): правильно ли я понимаю1. Снять наличные в чужом банкомате с "ВсеКарты" - 15000 грн в сутки. И больше я никак не сниму, какие бы танцы с бубнами я не предпринимал?Зато - хоть каждый день по 15к, т.к. месячного лимита нет.2. Перевести на другую карту без комиссии с помощью ПУМБ-онлайн я могу за сутки не больше 75000 (там написано за сутки, но не написана максимальная сумма за 1 перевод) 149999,99 грн за месяц?А сколько за один раз?