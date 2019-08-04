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ПУМБ
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Додано: Пон 05 сер, 2019 14:54
Вышло очередное обновление мобильного приложения. Как я и предполагал, проблему оно не решило. После запуска на несколько секунд появляется белый экран, после чего выбрасывает на рабочий стол. Судя по отзывам в плеймаркете, у других пользователей эта проблема тоже осталась.
Есть предположение, что и следующее обновление, которое выйдет через полтора месяца, проблему тоже не решит. Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.
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evgenkh
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:37
evgenkh написав:
Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.
Еще как возникает)
Система временно недоступна
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larnic
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:49
У меня такая проблема: поставил ПУМБ онлайн на смарт, попользовался, сменил аппарат. Поставил приложение на новый смарт и теперь у меня на новом смарте не входит в приложение по отпечатку пальца, эта функция вообще исчезла, а каждый раз просит пароль для входа. Недавно приложение обновилось, но это не убрало проблему. Переустановка приложения тоже ничего не дала.
Вопрос к представителю банка, это можно как то исправить?
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Maksi2
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Додано: Пон 05 сер, 2019 19:33
Maksi2
А разве не надо опять в включить в приложении? Пальцы не переносятся. Я тел сменил и приват и альфу и пумб надо было в настройках ставить прийом пальца. 2 сек дела
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PUnder
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Додано: Пон 05 сер, 2019 19:45
PUnder написав:Maksi2
А разве не надо опять в включить в приложении? Пальцы не переносятся. Я тел сменил и приват и альфу и пумб надо было в настройках ставить прийом пальца. 2 сек дела
Не переносятся, но в привате это есть в настройках и можно включить, а в ПУМБе нет.
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Maksi2
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Додано: Пон 05 сер, 2019 19:53
larnic написав: evgenkh написав:
Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.
Еще как возникает)
Система временно недоступна
Да, позавчера вечером у меня такое было. Но это продолжалось меньше часа. Невозможно было выполнять какие-либо операции через ПУМБ-онлайн. При этом зайти в личный кабинет и увидеть состояние счета можно было без проблем.
Я не уверен в том, что в этот момент можно было проводить какие-то операции через мобильное приложение (у кого оно работает). Скорее всего, система общая для всех.
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evgenkh
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