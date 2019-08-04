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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2307230823092310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:54

Вышло очередное обновление мобильного приложения. Как я и предполагал, проблему оно не решило. После запуска на несколько секунд появляется белый экран, после чего выбрасывает на рабочий стол. Судя по отзывам в плеймаркете, у других пользователей эта проблема тоже осталась.

Есть предположение, что и следующее обновление, которое выйдет через полтора месяца, проблему тоже не решит. Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:37

  evgenkh написав: Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.

Еще как возникает)
Система временно недоступна
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:49

Re: ПУМБ

У меня такая проблема: поставил ПУМБ онлайн на смарт, попользовался, сменил аппарат. Поставил приложение на новый смарт и теперь у меня на новом смарте не входит в приложение по отпечатку пальца, эта функция вообще исчезла, а каждый раз просит пароль для входа. Недавно приложение обновилось, но это не убрало проблему. Переустановка приложения тоже ничего не дала.
Вопрос к представителю банка, это можно как то исправить?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:33

Maksi2

А разве не надо опять в включить в приложении? Пальцы не переносятся. Я тел сменил и приват и альфу и пумб надо было в настройках ставить прийом пальца. 2 сек дела
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:45

  PUnder написав:Maksi2

А разве не надо опять в включить в приложении? Пальцы не переносятся. Я тел сменил и приват и альфу и пумб надо было в настройках ставить прийом пальца. 2 сек дела

Не переносятся, но в привате это есть в настройках и можно включить, а в ПУМБе нет.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:53

  larnic написав:
  evgenkh написав: Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.

Еще как возникает)
Система временно недоступна

Да, позавчера вечером у меня такое было. Но это продолжалось меньше часа. Невозможно было выполнять какие-либо операции через ПУМБ-онлайн. При этом зайти в личный кабинет и увидеть состояние счета можно было без проблем.

Я не уверен в том, что в этот момент можно было проводить какие-то операции через мобильное приложение (у кого оно работает). Скорее всего, система общая для всех.
evgenkh
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  #<1 ... 2307230823092310
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