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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2307230823092310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:54

Вышло очередное обновление мобильного приложения. Как я и предполагал, проблему оно не решило. После запуска на несколько секунд появляется белый экран, после чего выбрасывает на рабочий стол. Судя по отзывам в плеймаркете, у других пользователей эта проблема тоже осталась.

Есть предположение, что и следующее обновление, которое выйдет через полтора месяца, проблему тоже не решит. Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:37

  evgenkh написав: Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.

Еще как возникает)
Система временно недоступна
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:49

Re: ПУМБ

У меня такая проблема: стоит Magisk 19.3 и пумб зараза его видит, кто знает как вылечить? Hide не помогает.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 05 сер, 2019 22:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:33

Maksi2

А разве не надо опять в включить в приложении? Пальцы не переносятся. Я тел сменил и приват и альфу и пумб надо было в настройках ставить прийом пальца. 2 сек дела
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:45

  PUnder написав:Maksi2

А разве не надо опять в включить в приложении? Пальцы не переносятся. Я тел сменил и приват и альфу и пумб надо было в настройках ставить прийом пальца. 2 сек дела

У меня рут, и ПУМБ его видит, зараза...
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 05 сер, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:53

  larnic написав:
  evgenkh написав: Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.

Еще как возникает)
Система временно недоступна

Да, позавчера вечером у меня такое было. Но это продолжалось меньше часа. Невозможно было выполнять какие-либо операции через ПУМБ-онлайн. При этом зайти в личный кабинет и увидеть состояние счета можно было без проблем.

Я не уверен в том, что в этот момент можно было проводить какие-то операции через мобильное приложение (у кого оно работает). Скорее всего, система общая для всех.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:38

Maksi2 аналогичная проблема. Решить не удалось никак. А прошивка родная или какая-то неофициальная? Я думал, может это из-за того, что у меня LineageOS и приложение это видит.
d666anggel
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:17

  evgenkh написав:Вышло очередное обновление мобильного приложения. Как я и предполагал, проблему оно не решило. После запуска на несколько секунд появляется белый экран, после чего выбрасывает на рабочий стол. Судя по отзывам в плеймаркете, у других пользователей эта проблема тоже осталась.

Есть предположение, что и следующее обновление, которое выйдет через полтора месяца, проблему тоже не решит. Так и будем пользоваться веб-версией. Хорошо хоть с ней проблем не возникает.


чтобы коллеги могли проверить ситуацию, адресуйте, пожалуйста, сразу им вопрос, можно на info@fuib.com или когда получилось запустить приложение - через форму обратной связи внутри приложения.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:38

PUMB Ваше приложение ПУМБ-онлайн, устанавливается как системное, при запуске каждый раз сканирует список моих установленных приложений, на предмет выявления программы Magisk Manager в режиме Hide, после обнаружения которой пропадает вход по отпечатку пальца, пароль больше не запоминается и его надо каждый последующий вход - вводить вручную. Посему у меня к вам 3 вопроса:
1) Почему приложение устанавливается как системное?
2) Почему приложение не спрашивает моего разрешения на сканирование списка моих программ в моём смартфоне и делает это без моего разрешения?
3) Я не готов расстаться с рутом, вы готовы пойти на встречу такому клиенту и перестать искать у меня в телефоне Magisk Manager ?
Maksi2
 
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