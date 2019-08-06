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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 03:26
uaprofi Нет я его сам создал.
Это мое дело, зачем мне то, или иное приложение. Строем не надо промаршировать? Картошку может в магазине вместо рынка покупать? Галстук оранжевый одеть и песни о колхозе петь? Поинтересуйтесь в гугле что такое рут и для чего он нужен.
Мой вопрос выше об андроид приложении адресован представителю ПУМБа. Надеюсь получу более адекватный ответ...
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Maksi2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:06
Тоже бесит эта паранойя.
Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,
но вот нашлась самая "безопасная" пумба, которой больше делать нечего, кроме как рут у юзера искать.
Ждём ответа офпреда
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mustbe
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:30
Якої відповіді ви чекаєте? Буде відповідь: "З метою безпеки користувачів бла-бла-бла..." І представник буде правий.
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Кочевник
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