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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2308230923102311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 03:26

uaprofi Нет я его сам создал.
Это мое дело, зачем мне то, или иное приложение. Строем не надо промаршировать? Картошку может в магазине вместо рынка покупать? Галстук оранжевый одеть и песни о колхозе петь? Поинтересуйтесь в гугле что такое рут и для чего он нужен.
Мой вопрос выше об андроид приложении адресован представителю ПУМБа. Надеюсь получу более адекватный ответ...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:06

Тоже бесит эта паранойя.
Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,
но вот нашлась самая "безопасная" пумба, которой больше делать нечего, кроме как рут у юзера искать.
Ждём ответа офпреда
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:30

Re: ПУМБ

Якої відповіді ви чекаєте? Буде відповідь: "З метою безпеки користувачів бла-бла-бла..." І представник буде правий.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:16

  mustbe написав:Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,


і Google Pay ?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:21

  Basilio2020 написав:
  mustbe написав:Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,


і Google Pay ?

Представьте себе. (ДА)
  mustbe написав:Тоже бесит эта паранойя.
Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,
но вот нашлась самая "безопасная" пумба, которой больше делать нечего, кроме как рут у юзера искать.
Ждём ответа офпреда

+100 :!:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:28

  Maksi2 написав:uaprofi Нет я его сам создал.
Это мое дело, зачем мне то, или иное приложение. Строем не надо промаршировать? Картошку может в магазине вместо рынка покупать? Галстук оранжевый одеть и песни о колхозе петь? Поинтересуйтесь в гугле что такое рут и для чего он нужен.
Мой вопрос выше об андроид приложении адресован представителю ПУМБа. Надеюсь получу более адекватный ответ...

Ну так как говорилось в советском анекдоте "колхоз дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем!" :)
А если серьёзно - мне понятна логика банка - юзер, понимающий что есть рут и способный осознанно там "лазить" - представляет поткнциальную опасность для банковской безопасности. Поэтому абы чего не вышло - лучше локануть. А там сам выбирай - хочешь вход по опечатку или фэйсу - ставь на "обычный" старт. Не хочешь - пользуйтесь как есть. В конце концов таких пользователей единицы по сравнению с общим количеством. ИМХО Вряд ли банка станет ради единиц менять критерии безопасности.
Flamingo
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  #<1 ... 2308230923102311
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