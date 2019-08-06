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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 03:26
uaprofi Нет я его сам создал.
Это мое дело, зачем мне то, или иное приложение. Строем не надо промаршировать? Картошку может в магазине вместо рынка покупать? Галстук оранжевый одеть и песни о колхозе петь? Поинтересуйтесь в гугле что такое рут и для чего он нужен.
Мой вопрос выше об андроид приложении адресован представителю ПУМБа. Надеюсь получу более адекватный ответ...
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Maksi2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:06
Тоже бесит эта паранойя.
Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,
но вот нашлась самая "безопасная" пумба, которой больше делать нечего, кроме как рут у юзера искать.
Ждём ответа офпреда
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mustbe
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:30
Якої відповіді ви чекаєте? Буде відповідь: "З метою безпеки користувачів бла-бла-бла..." І представник буде правий.
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Кочевник
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:16
mustbe написав:
Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,
і Google Pay ?
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Basilio2020
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:21
Basilio2020 написав: mustbe написав:
Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,
і Google Pay ?
Представьте себе. (ДА
)
+100
mustbe написав:
Тоже бесит эта паранойя.
Десяток банковских приложений нормально работают на рутованном девайсе,
но вот нашлась самая "безопасная" пумба, которой больше делать нечего, кроме как рут у юзера искать.
Ждём ответа офпреда
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Maksi2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:28
Maksi2 написав:uaprofi
Нет я его сам создал.
Это мое дело, зачем мне то, или иное приложение. Строем не надо промаршировать? Картошку может в магазине вместо рынка покупать? Галстук оранжевый одеть и песни о колхозе петь? Поинтересуйтесь в гугле что такое рут
и для чего он нужен.
Мой вопрос выше об андроид приложении адресован представителю ПУМБа
. Надеюсь получу более адекватный ответ...
Ну так как говорилось в советском анекдоте "колхоз дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем!"
А если серьёзно - мне понятна логика банка - юзер, понимающий что есть рут и способный осознанно там "лазить" - представляет поткнциальную опасность для банковской безопасности. Поэтому абы чего не вышло - лучше локануть. А там сам выбирай - хочешь вход по опечатку или фэйсу - ставь на "обычный" старт. Не хочешь - пользуйтесь как есть. В конце концов таких пользователей единицы по сравнению с общим количеством. ИМХО Вряд ли банка станет ради единиц менять критерии безопасности.
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Flamingo
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:35
Flamingo написав: Maksi2 написав:uaprofi
Нет я его сам создал.
Это мое дело, зачем мне то, или иное приложение. Строем не надо промаршировать? Картошку может в магазине вместо рынка покупать? Галстук оранжевый одеть и песни о колхозе петь? Поинтересуйтесь в гугле что такое рут
и для чего он нужен.
Мой вопрос выше об андроид приложении адресован представителю ПУМБа
. Надеюсь получу более адекватный ответ...
Ну так как говорилось в советском анекдоте "колхоз дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем!"
А если серьёзно - мне понятна логика банка - юзер, понимающий что есть рут и способный осознанно там "лазить" - представляет поткнциальную опасность для банковской безопасности. Поэтому абы чего не вышло - лучше локануть. А там сам выбирай - хочешь вход по опечатку или фэйсу - ставь на "обычный" старт. Не хочешь - пользуйтесь как есть. В конце концов таких пользователей единицы по сравнению с общим количеством. ИМХО Вряд ли банка станет ради единиц менять критерии безопасности.
Со всем согласен о безопасности , но завтра пумб решит что безопаснее только на иос,так что тогда делать владельцам андроида,также могут поднять системные требования только с последнего андроида,тогда что скажет колхоз в анекдоте?риторический вопрос.
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:57
sens написав:
но завтра пумб решит что безопаснее только на иос,так что тогда делать владельцам андроида,также могут поднять системные требования только с последнего андроида,тогда что скажет колхоз в анекдоте?риторический вопрос.
Ну я так понимаю на сегодня нет приложения для смартфонов работающих на разных версиях виндозы и особых неудобств от этого банк не испытывает. ИМХО банки часто "игнорируют" интересы "единиц", если соблюдены интересы "большинства". Поэтому и сейчас на "маршмалоу" многие приложения уже не работают. Выйдет что-то попрогрессивнее что заменит андроид так что большинство уйдёт с него - не будут и его поддерживать. Делов то...
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Flamingo
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Додано: Сер 07 сер, 2019 12:06
Maksi2 написав:PUMB
Ваше приложение ПУМБ-онлайн, устанавливается как системное, при запуске каждый раз сканирует список моих установленных приложений, на предмет выявления программы Magisk Manager в режиме Hide
, после обнаружения которой пропадает вход по отпечатку пальца, пароль больше не запоминается и его надо каждый последующий вход - вводить вручную. Посему у меня к вам 3 вопроса:
1) Почему приложение устанавливается как системное
?
2) Почему приложение не спрашивает моего разрешения на сканирование списка моих
программ в моём
смартфоне и делает это без моего
разрешения?
3) Я не готов расстаться с рутом
, вы готовы пойти на встречу такому клиенту и перестать искать у меня в телефоне Magisk Manager ?
отправили коллегам. вернемся с ответом
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PUMB
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Додано: Сер 07 сер, 2019 14:34
Flamingo написав:
А если серьёзно - мне понятна логика банка - юзер, понимающий что есть рут и способный осознанно там "лазить" - представляет поткнциальную опасность для банковской безопасности.
Ідея дещо у іншому: для доступу через відбиток потрібно локально зберегти дані для аутентифікації у ІБ - токен (зазвичай) або сам логін/пароль (у відбитих банках). Теоретично, на нерутованому пристрої один застосунок не може отримати доступу до директорії даних іншого застосунка, тому таке збереження вважається безпечним. При наявності ж рута злий сторонній застосунок може підняти свої привілеї і отримати доступ до чого завгодно, очевидно, з циü міркувань на рутованих пристроях Лумумба не кешує "чутливі" дані локально, що робить неможливим доступ за відбитком.
Тут найстрашніше не те, що просунутий користувач буде розважатися із застосунком - тут локально необмежену голду собі не напатчиш, а те, що якийсь навпаки не дуже просунутий користувач може не розуміти наслідків рутування, накачати собі троянів, бекдорів і іншого непотребу, що може призвести до витоку "чутливих" даних.
Ну, а далі вже пішла боротьба броні і снаряду: прихильники рутуванні вважають себе розумнішими за Лумумбу і розробили можливість приховувати рут від певних параноїдальних застосунків, розробники ж цих застосунків не змогли змиритися, що хтось розумніший за них і почали виявляти випадки, коли від них приховують рут. Очевидно, що наступним кроком мала б стати розробка більш прихованого механізму приховування. На те, що СБ дасть задню я б не сподівався.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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