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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2309231023112312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:16

klug, Flamingo, Ну тоді це параноя, бо ПУМБ це перший додаток який відстежує прихований рут. Всі інші програми всіх інщих банків працюють нормально з прихованним рутом. Від Привату до міжнародніх.
Я в курсі що ПУМБу пофігу на мій рут, швидше за все там переляканий кодер або упорота політика партії, я вже вирішив цю проблему на апаратному рівні, тут мова йде про те щоб спільнота була в курсі що у ПУМБа параноя, якщо ще хтось зіткнеться з тією проблемою яка була в мене. :wink:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:30

Скажу больще: эта паранойя включается даже на нерутованном, но кнокнутом девайсе.
Никто там этим не заморачивается и заморачиваться не собирается.

Лично я - просто юзаю другие приложухи, благо их с каждым днём - всё больше и больше.
Не пумбой единой.
Всё просто: если банк не идёт навстречу клиенту - клиент идёт в более другой банк.
А пумба хай сидит на своей псевдо-секюрности и щёки надувает
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:31

Вопрос представителю банка

Уважаемый представитель банка PUMB!
Поскольку Ваша "горячая линия" не смогла выдавить какой-нибудь вразумительный ответ, воспользуюсь данным форумом и обращусь напрямую к Вам.

Вопрос следующий: если я пополню карту "ВсеКарта" через сервис Pumb-online, и деньги уже появятся (станут доступны) на карте - могу ли я сразу снять их в банкомате? Не возникнет ли при этом технический овердрафт?
Благодарю за ответ!

Только, если можно, хотелось бы услышать (прочитать) точный ответ, без вариантов. Да или нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:11

Re: ПУМБ

  Искатель написав:и деньги уже появятся (станут доступны) на карте

на карте или картсчете? И как вы отслеживаете эти ОБЕ доступности?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:21

Re: ПУМБ

Искатель написав:Вопрос следующий: если я пополню карту "ВсеКарта" через сервис Pumb-online, и деньги уже появятся (станут доступны) на карте - могу ли я сразу снять их в банкомате? Не возникнет ли при этом технический овердрафт?
Благодарю за ответ!


Можете, не возникнет.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:13

  Maksi2 написав:PUMB Ваше приложение ПУМБ-онлайн, устанавливается как системное, при запуске каждый раз сканирует список моих установленных приложений, на предмет выявления программы Magisk Manager в режиме Hide, после обнаружения которой пропадает вход по отпечатку пальца, пароль больше не запоминается и его надо каждый последующий вход - вводить вручную. Посему у меня к вам 3 вопроса:
1) Почему приложение устанавливается как системное?
2) Почему приложение не спрашивает моего разрешения на сканирование списка моих программ в моём смартфоне и делает это без моего разрешения?
3) Я не готов расстаться с рутом, вы готовы пойти на встречу такому клиенту и перестать искать у меня в телефоне Magisk Manager ?


ответы:
1. Приложение ПУМБ Online не является системным.
2. Приложение ПУМБ Online в целях безопасности проверяет или рутованый девайс, в рамках такой проверки проверяется конкретный список программ. Такие действия не запрещены правилами Android и не требуют специального разрешения.
3. Для клиентов с рутоваными девайсами вход только по паролю
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:57

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка PUMB!
Поскольку Ваша "горячая линия" не смогла выдавить какой-нибудь вразумительный ответ, воспользуюсь данным форумом и обращусь напрямую к Вам.

Вопрос следующий: если я пополню карту "ВсеКарта" через сервис Pumb-online, и деньги уже появятся (станут доступны) на карте - могу ли я сразу снять их в банкомате? Не возникнет ли при этом технический овердрафт?
Благодарю за ответ!

Только, если можно, хотелось бы услышать (прочитать) точный ответ, без вариантов. Да или нет.

уточняем
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:05

PUMB Вполне ожидаемый ответ...
  mustbe написав:Лично я - просто юзаю другие приложухи, благо их с каждым днём - всё больше и больше.
Не пумбой единой.

  Flamingo написав:ИМХО банки часто "игнорируют" интересы "единиц"...

  Кочевник написав:Якої відповіді ви чекаєте? Буде відповідь: "З метою безпеки користувачів бла-бла-бла..."
Maksi2
 
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