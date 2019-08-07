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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:16
klug
, Flamingo
, Ну тоді це параноя, бо ПУМБ це перший додаток який відстежує прихований рут. Всі інші програми всіх інщих банків працюють нормально з прихованним рутом. Від Привату до міжнародніх.
Я в курсі що ПУМБу пофігу на мій рут, швидше за все там переляканий кодер або упорота політика партії, я вже вирішив цю проблему на апаратному рівні, тут мова йде про те щоб спільнота була в курсі що у ПУМБа параноя, якщо ще хтось зіткнеться з тією проблемою яка була в мене.
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Maksi2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 15:30
Скажу больще: эта паранойя включается даже на нерутованном, но кнокнутом девайсе.
Никто там этим не заморачивается и заморачиваться не собирается.
Лично я - просто юзаю другие приложухи, благо их с каждым днём - всё больше и больше.
Не пумбой единой.
Всё просто: если банк не идёт навстречу клиенту - клиент идёт в более другой банк.
А пумба хай сидит на своей псевдо-секюрности и щёки надувает
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mustbe
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Додано: Сер 07 сер, 2019 16:31
Уважаемый представитель банка PUMB!
Поскольку Ваша "горячая линия" не смогла выдавить какой-нибудь вразумительный ответ, воспользуюсь данным форумом и обращусь напрямую к Вам.
Вопрос следующий: если я пополню карту "ВсеКарта" через сервис Pumb-online, и деньги уже появятся (станут доступны) на карте - могу ли я сразу снять их в банкомате? Не возникнет ли при этом технический овердрафт?
Благодарю за ответ!
Только, если можно, хотелось бы услышать (прочитать) точный ответ, без вариантов. Да или нет.
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Искатель
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Додано: Сер 07 сер, 2019 20:11
Искатель написав:
и деньги уже появятся (станут доступны) на карте
на карте или картсчете? И как вы отслеживаете эти ОБЕ доступности?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 07 сер, 2019 20:21
Искатель написав:Вопрос следующий: если я пополню карту "ВсеКарта" через сервис Pumb-online, и деньги уже появятся (станут доступны) на карте - могу ли я сразу снять их в банкомате? Не возникнет ли при этом технический овердрафт?
Благодарю за ответ!
Можете, не возникнет.
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qwe_ua
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:13
Maksi2 написав:PUMB
Ваше приложение ПУМБ-онлайн, устанавливается как системное, при запуске каждый раз сканирует список моих установленных приложений, на предмет выявления программы Magisk Manager в режиме Hide
, после обнаружения которой пропадает вход по отпечатку пальца, пароль больше не запоминается и его надо каждый последующий вход - вводить вручную. Посему у меня к вам 3 вопроса:
1) Почему приложение устанавливается как системное
?
2) Почему приложение не спрашивает моего разрешения на сканирование списка моих
программ в моём
смартфоне и делает это без моего
разрешения?
3) Я не готов расстаться с рутом
, вы готовы пойти на встречу такому клиенту и перестать искать у меня в телефоне Magisk Manager ?
ответы:
1. Приложение ПУМБ Online не является системным.
2. Приложение ПУМБ Online в целях безопасности проверяет или рутованый девайс, в рамках такой проверки проверяется конкретный список программ. Такие действия не запрещены правилами Android и не требуют специального разрешения.
3. Для клиентов с рутоваными девайсами вход только по паролю
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PUMB
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:57
Искатель написав:
Уважаемый представитель банка PUMB!
Поскольку Ваша "горячая линия" не смогла выдавить какой-нибудь вразумительный ответ, воспользуюсь данным форумом и обращусь напрямую к Вам.
Вопрос следующий: если я пополню карту "ВсеКарта" через сервис Pumb-online, и деньги уже появятся (станут доступны) на карте - могу ли я сразу снять их в банкомате? Не возникнет ли при этом технический овердрафт?
Благодарю за ответ!
Только, если можно, хотелось бы услышать (прочитать) точный ответ, без вариантов. Да или нет.
уточняем
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PUMB
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Додано: Чет 08 сер, 2019 11:05
PUMB
Вполне ожидаемый ответ...
mustbe написав:
Лично я - просто юзаю другие приложухи, благо их с каждым днём - всё больше и больше.
Не пумбой единой.
Flamingo написав:
ИМХО банки часто "игнорируют" интересы "единиц"...
Кочевник написав:
Якої відповіді ви чекаєте? Буде відповідь: "З метою безпеки користувачів бла-бла-бла..."
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Maksi2
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:41
Хочу занести в ПУМБ евро. Карты в евро пока нет.
Подскажите % при открытии на год онлайн и в отделении одинаков?
К депо полагается бесплатная карта? В каком тарифе?
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kolyuchy
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:48
kolyuchy написав:Хочу занести в ПУМБ евро. Карты в евро пока нет.
Подскажите % при открытии на год онлайн и в отделении одинаков?
К депо полагается бесплатная карта? В каком тарифе?
Раньше давали в пакете Депозитный, сейчас всекарту дадут, должна быть бесплатно.
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qwe_ua
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