бонус за лояльность: +1% в UAH, +0,2% в USD и EUR.
минимальная сумма депозита при оформлении в интернет-банкинге «ПУМБ online» 50 EUR; при оформлении депозита в отделении банка минимальная сумма вклада составляет 5 000 UAH/1 000 USD/1 000 EUR
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:11
бонус за лояльность: +1% в UAH, +0,2% в USD и EUR.
минимальная сумма депозита при оформлении в интернет-банкинге «ПУМБ online» 50 EUR; при оформлении депозита в отделении банка минимальная сумма вклада составляет 5 000 UAH/1 000 USD/1 000 EUR
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:31
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:35
верно, спасибо! +бесплатная карта всеКАРТА в валюте
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:38
PUMB
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
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