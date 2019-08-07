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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:11

  kolyuchy написав:Хочу занести в ПУМБ евро. Карты в евро пока нет.
Подскажите % при открытии на год онлайн и в отделении одинаков?
К депо полагается бесплатная карта? В каком тарифе?

онлайн 3,2% от 50 евро и
в отделении 3,0% от 1 000 EUR
бонус за лояльность: +1% в UAH, +0,2% в USD и EUR.
минимальная сумма депозита при оформлении в интернет-банкинге «ПУМБ online» 50 EUR; при оформлении депозита в отделении банка минимальная сумма вклада составляет 5 000 UAH/1 000 USD/1 000 EUR
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:31

  qwe_ua написав:
kolyuchy написав:Хочу занести в ПУМБ евро. Карты в евро пока нет.
Подскажите % при открытии на год онлайн и в отделении одинаков?
К депо полагается бесплатная карта? В каком тарифе?
Раньше давали в пакете Депозитный, сейчас всекарту дадут, должна быть бесплатно.

бесплатная :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:35

  vollena71 написав:
  kolyuchy написав:Хочу занести в ПУМБ евро. Карты в евро пока нет.
Подскажите % при открытии на год онлайн и в отделении одинаков?
К депо полагается бесплатная карта? В каком тарифе?

онлайн 3,2% от 50 евро и
в отделении 3,0% от 1 000 EUR
бонус за лояльность: +1% в UAH, +0,2% в USD и EUR.
минимальная сумма депозита при оформлении в интернет-банкинге «ПУМБ online» 50 EUR; при оформлении депозита в отделении банка минимальная сумма вклада составляет 5 000 UAH/1 000 USD/1 000 EUR


верно, спасибо! +бесплатная карта всеКАРТА в валюте
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:38

PUMB
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:22

  PUMB написав:верно, спасибо! +бесплатная карта всеКАРТА в валюте

А если я хочу и карту бесплаьную и % онлайн, то как мне послупить?
1. Зайти в отделение и получить все карту (она бесплатная будет если не под депо?)
2. Кинуть на нее евро
3. Открыть депо онлайн
Верно?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:29

  kolyuchy написав:
  PUMB написав:верно, спасибо! +бесплатная карта всеКАРТА в валюте

А если я хочу и карту бесплаьную и % онлайн, то как мне послупить?
1. Зайти в отделение и получить все карту (она бесплатная будет если не под депо?)
2. Кинуть на нее евро
3. Открыть депо онлайн
Верно?


сама карта бесплатная. сообщите сотрудникам о желании открыть депозит через ПУМБ Онлайн
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:32

  Bosstone написав:PUMB
Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620?
Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?


переход на IBAN никак не влияет на назначение платежа.
здесь детали https://about.pumb.ua/ru/info/iban
PUMB
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да и говорить не надо.
подойти с картой к кассиру и пополнить
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:01

PUMB
Добрый день, подскажите, ПУМБ зачислит перевод на счет по таким реквизитам?

отримувач-0
ЄДРПОУ-0
Номер счета погашения: UAxx 3348 5100 0002 620x xxxx xxxх х
Назначение платежа: Поповнення рахунку. Без ПДВ.
Bosstone
 
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