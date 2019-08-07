kolyuchy написав:Хочу занести в ПУМБ евро. Карты в евро пока нет. Подскажите % при открытии на год онлайн и в отделении одинаков? К депо полагается бесплатная карта? В каком тарифе?
онлайн 3,2% от 50 евро и в отделении 3,0% от 1 000 EUR бонус за лояльность: +1% в UAH, +0,2% в USD и EUR. минимальная сумма депозита при оформлении в интернет-банкинге «ПУМБ online» 50 EUR; при оформлении депозита в отделении банка минимальная сумма вклада составляет 5 000 UAH/1 000 USD/1 000 EUR
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kolyuchy написав:Хочу занести в ПУМБ евро. Карты в евро пока нет. Подскажите % при открытии на год онлайн и в отделении одинаков? К депо полагается бесплатная карта? В каком тарифе?
онлайн 3,2% от 50 евро и в отделении 3,0% от 1 000 EUR бонус за лояльность: +1% в UAH, +0,2% в USD и EUR. минимальная сумма депозита при оформлении в интернет-банкинге «ПУМБ online» 50 EUR; при оформлении депозита в отделении банка минимальная сумма вклада составляет 5 000 UAH/1 000 USD/1 000 EUR
верно, спасибо! +бесплатная карта всеКАРТА в валюте
PUMB Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620? Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?
PUMB написав:верно, спасибо! +бесплатная карта всеКАРТА в валюте
А если я хочу и карту бесплаьную и % онлайн, то как мне послупить? 1. Зайти в отделение и получить все карту (она бесплатная будет если не под депо?) 2. Кинуть на нее евро 3. Открыть депо онлайн Верно?
PUMB написав:верно, спасибо! +бесплатная карта всеКАРТА в валюте
А если я хочу и карту бесплаьную и % онлайн, то как мне послупить? 1. Зайти в отделение и получить все карту (она бесплатная будет если не под депо?) 2. Кинуть на нее евро 3. Открыть депо онлайн Верно?
сама карта бесплатная. сообщите сотрудникам о желании открыть депозит через ПУМБ Онлайн
Bosstone написав:PUMB Добрый день, подскажите, какие обязательные поля необходимо заполнять в платежном поручении для перевода в новом формате на счета 2620? Перевод с единственным заполненным полем IBAN нормально зачисляется или желательно еще заполнять назначение?