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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2311231223132314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:19

ВсеКарта в гривне за границей

Здравствуйте, уважаемые софорумчане!

Подскажите пожалуйста по ВсеКарте (в гривне):

1. Снятие наличных в банкомате (Чехия, чешские кроны) - по какому курсу? Какие комиссии/проценты за конвертацию и прочие расходы?

2. Расчеты за границей в EUR/CZK - какие "сопутствующие" расходы?

Спасибо!
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:58

Ув. представитель банка ПУМБ.
Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((
Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!
Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
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AVZ
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:09

  AVZ написав:У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((
Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!
Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.

Это какое то дно. Напишите заявление в отделении на имя начальника банка, об этом, что вы требуете выдать вам новую карту без ошибок в имени и фамилии, с указанием чтоб это было сделано бесплатно ибо не по вашей вине.
Думаю за перевыпуск заплатит тот из работников, кто накосячил.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:10

  AVZ написав:Ув. представитель банка ПУМБ.
Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((
Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!
Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.


добрый день! укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш ИНН - коллеги проверят ситуацию. Спасибо
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:24

  AVZ написав:Ув. представитель банка ПУМБ.
Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((
Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!
Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.

не возникнет - допускается при транслитерации до трех ошибок.
ни одна точка вам не откажет в оплате за одну неправильную букву
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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  #<1 ... 2311231223132314
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