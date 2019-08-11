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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:19
Здравствуйте, уважаемые софорумчане!
Подскажите пожалуйста по ВсеКарте (в гривне):
1. Снятие наличных в банкомате (Чехия, чешские кроны) - по какому курсу? Какие комиссии/проценты за конвертацию и прочие расходы?
2. Расчеты за границей в EUR/CZK - какие "сопутствующие" расходы?
Спасибо!
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:58
Ув. представитель банка ПУМБ.
Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((
Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!
Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:09
AVZ написав:
У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((
Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!
Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
Это какое то дно. Напишите заявление в отделении на имя начальника банка, об этом, что вы требуете выдать вам новую карту без ошибок в имени и фамилии, с указанием чтоб это было сделано бесплатно ибо не по вашей вине.
Думаю за перевыпуск заплатит тот из работников, кто накосячил.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:10
AVZ написав:
Ув. представитель банка ПУМБ.
Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((
Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!
Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
добрый день! укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш ИНН - коллеги проверят ситуацию. Спасибо
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:24
AVZ написав:
Ув. представитель банка ПУМБ.
Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((
Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!
Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
не возникнет - допускается при транслитерации до трех ошибок.
ни одна точка вам не откажет в оплате за одну неправильную букву
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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