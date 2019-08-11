Ув. представитель банка ПУМБ. Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. ((( Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!! Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
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AVZ написав:У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. ((( Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!! Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
Это какое то дно. Напишите заявление в отделении на имя начальника банка, об этом, что вы требуете выдать вам новую карту без ошибок в имени и фамилии, с указанием чтоб это было сделано бесплатно ибо не по вашей вине. Думаю за перевыпуск заплатит тот из работников, кто накосячил.
AVZ написав:Ув. представитель банка ПУМБ. Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. ((( Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!! Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
добрый день! укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш ИНН - коллеги проверят ситуацию. Спасибо
AVZ написав:Ув. представитель банка ПУМБ. Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. ((( Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!! Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
не возникнет - допускается при транслитерации до трех ошибок. ни одна точка вам не откажет в оплате за одну неправильную букву
AVZ написав:Ув. представитель банка ПУМБ. Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. ((( Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYIПИполосойчно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
к сожалению наши чиновники каждые 3-5 лет вносят изменения в правила транслитерации и возникают проблемы с транслитерацией имён и фамилий. у меня в 3-х документах выданных МВД (водительские права, техпаспорт на машину и загранпаспорт) - три разных варианта транслитерации имени... в прошлом году при обмене загранпаспорта хотели мне сделать 4-й вариант, так что пришлось писать заявления что я хочу сохранить предыдущий вариант... аналогичная ситуация и в банках - обычно транслитерация подтягивается автоматом с учётом последней действующей и если вы хотите чтобы написание на карте соответствовало написанию на карте, то нужно за месяц до перевыпуска карты подойти в банк и попросить что бы вручную в базу внесли нужное написание....
P.S. за 15 лет использования карт за границей всего 2 раза сверяли данные на карте с паспортом - 1-й раз в Швеции, так как по их традициям на карте кроме имени и фамилии должен быть ИНН (очевидно из-за того что в Швеции некоторые комбинации встречаются слишком часто); 2-й раз это было в Испании - попросили предъявить паспорт, но так как его с собой не было, то просто предложили провести операцию с применением ПИН-кода вместо операции с подписью чека (карта была с магнитной полосой)...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
AVZ написав:Ув. представитель банка ПУМБ. Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. ((( Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYIПИполосойчно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.
к сожалению наши чиновники каждые 3-5 лет вносят изменения в правила транслитерации и возникают проблемы с транслитерацией имён и фамилий. у меня в 3-х документах выданных МВД (водительские права, техпаспорт на машину и загранпаспорт) - три разных варианта транслитерации имени... в прошлом году при обмене загранпаспорта хотели мне сделать 4-й вариант, так что пришлось писать заявления что я хочу сохранить предыдущий вариант... аналогичная ситуация и в банках - обычно транслитерация подтягивается автоматом с учётом последней действующей и если вы хотите чтобы написание на карте соответствовало написанию на карте, то нужно за месяц до перевыпуска карты подойти в банк и попросить что бы вручную в базу внесли нужное написание....
P.S. за 15 лет использования карт за границей всего 2 раза сверяли данные на карте с паспортом - 1-й раз в Швеции, так как по их традициям на карте кроме имени и фамилии должен быть ИНН (очевидно из-за того что в Швеции некоторые комбинации встречаются слишком часто); 2-й раз это было в Испании - попросили предъявить паспорт, но так как его с собой не было, то просто предложили провести операцию с применением ПИН-кода вместо операции с подписью чека (карта была с магнитной полосой)...
Ничего чиновники постоянно не меняют.
Правила транслитерации были приняты Кабмином в 2010 году (ссылка) и с тех пор не менялись. Миграционная служба ими пользуется при выдаче документов. Проверить написание можно у них на сайте.
Вот почему банки не пользуются законодательными актами Украины и пишут транслит как кому в голову взбредет - это вопрос