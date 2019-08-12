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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2311231223132314 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 777 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 777 Додано: Пон 12 сер, 2019 13:19 ВсеКарта в гривне за границей Здравствуйте, уважаемые софорумчане!



Подскажите пожалуйста по ВсеКарте (в гривне):



1. Снятие наличных в банкомате (Чехия, чешские кроны) - по какому курсу? Какие комиссии/проценты за конвертацию и прочие расходы?



2. Расчеты за границей в EUR/CZK - какие "сопутствующие" расходы?



Спасибо! AmberIT Повідомлень: 195 З нами з: 17.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 13:58 Ув. представитель банка ПУМБ.

Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((

Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!

Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы. +50 грн бонус к депозиту: 9F13WV9

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Повідомлень: 691 З нами з: 14.12.13 Подякував: 47 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 14:09 AVZ написав: У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((

Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!

Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.

Это какое то дно. Напишите заявление в отделении на имя начальника банка, об этом, что вы требуете выдать вам новую карту без ошибок в имени и фамилии, с указанием чтоб это было сделано бесплатно ибо не по вашей вине.

Думаю за перевыпуск заплатит тот из работников, кто накосячил. Это какое то дно. Напишите заявление в отделении на имя начальника банка, об этом, что вы требуете выдать вам новую карту без ошибок в имени и фамилии, с указанием чтоб это было сделано бесплатно ибо не по вашей вине.Думаю за перевыпуск заплатит тот из работников, кто накосячил. Maksi2 Повідомлень: 79 З нами з: 18.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 15:10 AVZ написав: Ув. представитель банка ПУМБ.

Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((

Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!

Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы. Ув. представитель банка ПУМБ.Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.



добрый день! укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш ИНН - коллеги проверят ситуацию. Спасибо добрый день! укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш ИНН - коллеги проверят ситуацию. Спасибо PUMB

Представник банку Повідомлень: 2310 З нами з: 19.07.11 Подякував: 785 раз. Подякували: 142 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 15:24 AVZ написав: Ув. представитель банка ПУМБ.

Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((

Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!

Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы. Ув. представитель банка ПУМБ.Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYI !!!Конечно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.

не возникнет - допускается при транслитерации до трех ошибок.

ни одна точка вам не откажет в оплате за одну неправильную букву не возникнет - допускается при транслитерации до трех ошибок.ни одна точка вам не откажет в оплате за одну неправильную букву F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9679 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 16:01 AVZ написав: Ув. представитель банка ПУМБ.

Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((

Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYIПИполосойчно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы. Ув. представитель банка ПУМБ.Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYIПИполосойчно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.

к сожалению наши чиновники каждые 3-5 лет вносят изменения в правила транслитерации и возникают проблемы с транслитерацией имён и фамилий. у меня в 3-х документах выданных МВД (водительские права, техпаспорт на машину и загранпаспорт) - три разных варианта транслитерации имени... в прошлом году при обмене загранпаспорта хотели мне сделать 4-й вариант, так что пришлось писать заявления что я хочу сохранить предыдущий вариант... аналогичная ситуация и в банках - обычно транслитерация подтягивается автоматом с учётом последней действующей и если вы хотите чтобы написание на карте соответствовало написанию на карте, то нужно за месяц до перевыпуска карты подойти в банк и попросить что бы вручную в базу внесли нужное написание....



P.S. за 15 лет использования карт за границей всего 2 раза сверяли данные на карте с паспортом - 1-й раз в Швеции, так как по их традициям на карте кроме имени и фамилии должен быть ИНН (очевидно из-за того что в Швеции некоторые комбинации встречаются слишком часто); 2-й раз это было в Испании - попросили предъявить паспорт, но так как его с собой не было, то просто предложили провести операцию с применением ПИН-кода вместо операции с подписью чека (карта была с магнитной полосой)... к сожалению наши чиновники каждые 3-5 лет вносят изменения в правила транслитерации и возникают проблемы с транслитерацией имён и фамилий. у меня в 3-х документах выданных МВД (водительские права, техпаспорт на машину и загранпаспорт) - три разных варианта транслитерации имени... в прошлом году при обмене загранпаспорта хотели мне сделать 4-й вариант, так что пришлось писать заявления что я хочу сохранить предыдущий вариант... аналогичная ситуация и в банках - обычно транслитерация подтягивается автоматом с учётом последней действующей и если вы хотите чтобы написание на карте соответствовало написанию на карте, то нужно за месяц до перевыпуска карты подойти в банк и попросить что бы вручную в базу внесли нужное написание....P.S. за 15 лет использования карт за границей всего 2 раза сверяли данные на карте с паспортом - 1-й раз в Швеции, так как по их традициям на карте кроме имени и фамилии должен быть ИНН (очевидно из-за того что в Швеции некоторые комбинации встречаются слишком часто); 2-й раз это было в Испании - попросили предъявить паспорт, но так как его с собой не было, то просто предложили провести операцию с применением ПИН-кода вместо операции с подписью чека (карта была с магнитной полосой)... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4119 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 668 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 18:59 Тракторист написав: AVZ написав: Ув. представитель банка ПУМБ.

Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((

Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYIПИполосойчно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы. Ув. представитель банка ПУМБ.Такой вопрос. У людей в подразделении по выпуску карт есть под рукой таблица транслитерации с украинского? Судя по всему нет, или они ей не пользуются. (((Иначе как объяснить тот факт что эти деятели умудрились в моём имени сразу две ошибки сделать. Вместо OLEKSII у них получилось OLYEKSYIПИполосойчно, на ее использовани в Украине это не влияет, но за границей могут возникнуть проблемы.

к сожалению наши чиновники каждые 3-5 лет вносят изменения в правила транслитерации и возникают проблемы с транслитерацией имён и фамилий. у меня в 3-х документах выданных МВД (водительские права, техпаспорт на машину и загранпаспорт) - три разных варианта транслитерации имени... в прошлом году при обмене загранпаспорта хотели мне сделать 4-й вариант, так что пришлось писать заявления что я хочу сохранить предыдущий вариант... аналогичная ситуация и в банках - обычно транслитерация подтягивается автоматом с учётом последней действующей и если вы хотите чтобы написание на карте соответствовало написанию на карте, то нужно за месяц до перевыпуска карты подойти в банк и попросить что бы вручную в базу внесли нужное написание....



P.S. за 15 лет использования карт за границей всего 2 раза сверяли данные на карте с паспортом - 1-й раз в Швеции, так как по их традициям на карте кроме имени и фамилии должен быть ИНН (очевидно из-за того что в Швеции некоторые комбинации встречаются слишком часто); 2-й раз это было в Испании - попросили предъявить паспорт, но так как его с собой не было, то просто предложили провести операцию с применением ПИН-кода вместо операции с подписью чека (карта была с магнитной полосой)... к сожалению наши чиновники каждые 3-5 лет вносят изменения в правила транслитерации и возникают проблемы с транслитерацией имён и фамилий. у меня в 3-х документах выданных МВД (водительские права, техпаспорт на машину и загранпаспорт) - три разных варианта транслитерации имени... в прошлом году при обмене загранпаспорта хотели мне сделать 4-й вариант, так что пришлось писать заявления что я хочу сохранить предыдущий вариант... аналогичная ситуация и в банках - обычно транслитерация подтягивается автоматом с учётом последней действующей и если вы хотите чтобы написание на карте соответствовало написанию на карте, то нужно за месяц до перевыпуска карты подойти в банк и попросить что бы вручную в базу внесли нужное написание....P.S. за 15 лет использования карт за границей всего 2 раза сверяли данные на карте с паспортом - 1-й раз в Швеции, так как по их традициям на карте кроме имени и фамилии должен быть ИНН (очевидно из-за того что в Швеции некоторые комбинации встречаются слишком часто); 2-й раз это было в Испании - попросили предъявить паспорт, но так как его с собой не было, то просто предложили провести операцию с применением ПИН-кода вместо операции с подписью чека (карта была с магнитной полосой)...



Ничего чиновники постоянно не меняют.



Правила транслитерации были приняты Кабмином в 2010 году ( ссылка ) и с тех пор не менялись.

Миграционная служба ими пользуется при выдаче документов. Проверить написание можно у них на сайте .



Вот почему банки не пользуются законодательными актами Украины и пишут транслит как кому в голову взбредет - это вопрос Ничего чиновники постоянно не меняют.Правила транслитерации были приняты Кабмином в 2010 году () и с тех пор не менялись.Миграционная служба ими пользуется при выдаче документов. Проверить написание можно у них наВот почему банки не пользуются законодательными актами Украины и пишут транслит как кому в голову взбредет - это вопрос ramaz Повідомлень: 270 З нами з: 12.07.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:24 Re: ПУМБ Да после "OL" никто уже не будет дальше сверять ))) это же китайская грамота mikos Повідомлень: 44 З нами з: 07.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 00:28 Re: ПУМБ ramaz написав: Ничего чиновники постоянно не меняют.



Правила транслитерации были приняты Кабмином в 2010 году (ссылка) и с тех пор не менялись.

Миграционная служба ими пользуется при выдаче документов. Проверить написание можно у них на сайте. Ничего чиновники постоянно не меняют.Правила транслитерации были приняты Кабмином в 2010 году (ссылка) и с тех пор не менялись.Миграционная служба ими пользуется при выдаче документов. Проверить написание можно у них на сайте.



Ага, индейская национальная изба У меня в загранпаспорт, выданный в 2012 году имя вписали нифига не так как в их таблице. Я тоже возмущался, но желание куда то еще писать заяву, а потом ждать... не было желания.

Зато теперь, я каждый раз с интересом наблюдаю за тем, как где нибудь на ресепции англоязычный персонал пытается прочитать в паспорте имя Так что, не так все гладко и в королевстве.



И по теме. В заявке на выпуск карты просят загранпаспорт или же самому указать как надо написать имя и фамилию латиницей, насколько я помню. В моем случае именно так я и сделал, когда в ПУМБе мне выпускали именную карту.

Проблем, из-за разного написания в пассе и на карте - не было никогда. Ага, индейская национальная избаУ меня в загранпаспорт, выданный в 2012 году имя вписали нифига не так как в их таблице. Я тоже возмущался, но желание куда то еще писать заяву, а потом ждать... не было желания.Зато теперь, я каждый раз с интересом наблюдаю за тем, как где нибудь на ресепции англоязычный персонал пытается прочитать в паспорте имяТак что, не так все гладко и в королевстве.И по теме. В заявке на выпуск карты просят загранпаспорткак надо написать имя и фамилию латиницей, насколько я помню. В моем случае именно так я и сделал, когда в ПУМБе мне выпускали именную карту.Проблем, из-за разного написания в пассе и на карте - не было никогда. EKO

Повідомлень: 6048 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2878 раз. Подякували: 1764 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2311231223132314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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