Esq написав:Не пойму что произошло, но начали наседать со звонками из ПУМБа с предложением открыть карту Все Можу. Причем звонят девушки какие-то совсем нетерплячие: то спрашивает можно ли перезвонить через несколько дней, а потом на следующий звонит другая и начинает заново всю карусель; там же и предварительно согласованный лимит, и "диктуйте данные паспорта - оформляем!". На вопросы по тарифам за пределами того, что должны разрекламировать, ответов не имеют. Там что-то случилось в банке, собственник потерпел неудачу на другом поле и теперь банк вспомнил об окучивании клиентов?
Да и тарифы, кажется, пересмотрели в сторону ограничения жлобства.
Повышают лояльность, вернули ставки по евро.. Я тож решил вернуться у пумбу, тем более, шо мой нач отд-я продержался на месте более 5лет, прошлые не более 2х лет терпели