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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:12

  AmberIT написав:Здравствуйте, уважаемые софорумчане!

Подскажите пожалуйста по ВсеКарте (в гривне):

1. Снятие наличных в банкомате (Чехия, чешские кроны) - по какому курсу? Какие комиссии/проценты за конвертацию и прочие расходы?

2. Расчеты за границей в EUR/CZK - какие "сопутствующие" расходы?

Спасибо!


ось відмінне посилання, рекомендую додати до закладок

https://journal.tinkoff.ru/eating-your-money/
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:18

  Esq написав:Не пойму что произошло, но начали наседать со звонками из ПУМБа с предложением открыть карту Все Можу. Причем звонят девушки какие-то совсем нетерплячие: то спрашивает можно ли перезвонить через несколько дней, а потом на следующий звонит другая и начинает заново всю карусель; там же и предварительно согласованный лимит, и "диктуйте данные паспорта - оформляем!". На вопросы по тарифам за пределами того, что должны разрекламировать, ответов не имеют. Там что-то случилось в банке, собственник потерпел неудачу на другом поле и теперь банк вспомнил об окучивании клиентов?

Да и тарифы, кажется, пересмотрели в сторону ограничения жлобства.

Повышают лояльность, вернули ставки по евро..
Я тож решил вернуться у пумбу, тем более, шо мой нач отд-я продержался на месте более 5лет, прошлые не более 2х лет терпели :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:48

  clientage написав:вернули ставки по евро..

если бы ещё онлайн валютообмен был...
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:16

  vollena71 написав:
  clientage написав:вернули ставки по евро..

если бы ещё онлайн валютообмен был...

работаем над этим :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:25

  Esq написав:Не пойму что произошло, но начали наседать со звонками из ПУМБа с предложением открыть карту Все Можу.

Мой фин.номер почти всегда лежит дома. И по нему никто кроме банков не звонит. На днях возвращаюсь с внуком с пляжа - два пропущенных с неизвестного номера. Глянул в сети - связано с Пумбом. К вечеру опять этот же номер - на её доброго дня мене звати Мар'яна - я ей сходу - здравствуйте, если вы по поводу кредитки, то она мне не нужна.
- А как вы догадались?
- Пумб на прошлой неделе уже предлагал карту дочке и жене, которые когда-то были вашими вкладчиками,, так о чем вы можете ещё мне позвонить.
- а что вы кредитками не пользуетесь?
- предпочитаю свои, но изредка пользуюсь, но мне достаточно того что есть, пумбовская точно не надо.
На том и распрощались.
Имхо просто не надо давать им не малейшего шанса, потому как моя дочь втянулась в получасовую дискуссию, которую пришлось завершать словами - да отстаньте уже от меня в конце концов
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:32

а где посмотреть тарифы на все КАРТА? она по честному такая козырная или есть камешки?
Достаточно будет открыть ее одну и пользовать инетрнет банк бесплатно?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:01

  novichok написав:а где посмотреть тарифы на все КАРТА? она по честному такая козырная или есть камешки?
Достаточно будет открыть ее одну и пользовать инетрнет банк бесплатно?



https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Файли для завантаження
Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)
Тарифи на обслуговування фізичних осіб (редакція, що діє з 05.09.2019 р.)

так, ВСЕКарта непогана, додаток з додаванням своїх карт сподобался (напевно, так у Тас і у Моно) - легко перекидати на закриття кредиток і т.п.

але СЕП назовні - 0,5%
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:08

  novichok написав:а где посмотреть тарифы на все КАРТА?

https://bit.ly/2YKSG2l
она по честному такая козырная или есть камешки?

никаких скрытых комиссий и тд
Достаточно будет открыть ее одну и пользовать инетрнет банк бесплатно?

да, ИБ бесплатный
PUMB
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