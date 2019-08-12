ось відмінне посилання, рекомендую додати до закладок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:12
ось відмінне посилання, рекомендую додати до закладок
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:18
Повышают лояльность, вернули ставки по евро..
Я тож решил вернуться у пумбу, тем более, шо мой нач отд-я продержался на месте более 5лет, прошлые не более 2х лет терпели
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:48
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:16
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:25
Мой фин.номер почти всегда лежит дома. И по нему никто кроме банков не звонит. На днях возвращаюсь с внуком с пляжа - два пропущенных с неизвестного номера. Глянул в сети - связано с Пумбом. К вечеру опять этот же номер - на её доброго дня мене звати Мар'яна - я ей сходу - здравствуйте, если вы по поводу кредитки, то она мне не нужна.
- А как вы догадались?
- Пумб на прошлой неделе уже предлагал карту дочке и жене, которые когда-то были вашими вкладчиками,, так о чем вы можете ещё мне позвонить.
- а что вы кредитками не пользуетесь?
- предпочитаю свои, но изредка пользуюсь, но мне достаточно того что есть, пумбовская точно не надо.
На том и распрощались.
Имхо просто не надо давать им не малейшего шанса, потому как моя дочь втянулась в получасовую дискуссию, которую пришлось завершать словами - да отстаньте уже от меня в конце концов
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:32
а где посмотреть тарифы на все КАРТА? она по честному такая козырная или есть камешки?
Достаточно будет открыть ее одну и пользовать инетрнет банк бесплатно?
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:01
Файли для завантаження
Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)
Тарифи на обслуговування фізичних осіб (редакція, що діє з 05.09.2019 р.)
так, ВСЕКарта непогана, додаток з додаванням своїх карт сподобался (напевно, так у Тас і у Моно) - легко перекидати на закриття кредиток і т.п.
але СЕП назовні - 0,5%
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:08
никаких скрытых комиссий и тд
да, ИБ бесплатный
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