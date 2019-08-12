Додано: Вів 13 сер, 2019 10:25

Esq написав: Не пойму что произошло, но начали наседать со звонками из ПУМБа с предложением открыть карту Все Можу. Не пойму что произошло, но начали наседать со звонками из ПУМБа с предложением открыть карту Все Можу.

Мой фин.номер почти всегда лежит дома. И по нему никто кроме банков не звонит. На днях возвращаюсь с внуком с пляжа - два пропущенных с неизвестного номера. Глянул в сети - связано с Пумбом. К вечеру опять этот же номер - на её доброго дня мене звати Мар'яна - я ей сходу - здравствуйте, если вы по поводу кредитки, то она мне не нужна.- А как вы догадались?- Пумб на прошлой неделе уже предлагал карту дочке и жене, которые когда-то были вашими вкладчиками,, так о чем вы можете ещё мне позвонить.- а что вы кредитками не пользуетесь?- предпочитаю свои, но изредка пользуюсь, но мне достаточно того что есть, пумбовская точно не надо.На том и распрощались.Имхо просто не надо давать им не малейшего шанса, потому как моя дочь втянулась в получасовую дискуссию, которую пришлось завершать словами - да отстаньте уже от меня в конце концов