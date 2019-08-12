Esq написав:Не пойму что произошло, но начали наседать со звонками из ПУМБа с предложением открыть карту Все Можу. Причем звонят девушки какие-то совсем нетерплячие: то спрашивает можно ли перезвонить через несколько дней, а потом на следующий звонит другая и начинает заново всю карусель; там же и предварительно согласованный лимит, и "диктуйте данные паспорта - оформляем!". На вопросы по тарифам за пределами того, что должны разрекламировать, ответов не имеют. Там что-то случилось в банке, собственник потерпел неудачу на другом поле и теперь банк вспомнил об окучивании клиентов?
Да и тарифы, кажется, пересмотрели в сторону ограничения жлобства.
Повышают лояльность, вернули ставки по евро.. Я тож решил вернуться у пумбу, тем более, шо мой нач отд-я продержался на месте более 5лет, прошлые не более 2х лет терпели
Esq написав:Не пойму что произошло, но начали наседать со звонками из ПУМБа с предложением открыть карту Все Можу.
Мой фин.номер почти всегда лежит дома. И по нему никто кроме банков не звонит. На днях возвращаюсь с внуком с пляжа - два пропущенных с неизвестного номера. Глянул в сети - связано с Пумбом. К вечеру опять этот же номер - на её доброго дня мене звати Мар'яна - я ей сходу - здравствуйте, если вы по поводу кредитки, то она мне не нужна. - А как вы догадались? - Пумб на прошлой неделе уже предлагал карту дочке и жене, которые когда-то были вашими вкладчиками,, так о чем вы можете ещё мне позвонить. - а что вы кредитками не пользуетесь? - предпочитаю свои, но изредка пользуюсь, но мне достаточно того что есть, пумбовская точно не надо. На том и распрощались. Имхо просто не надо давать им не малейшего шанса, потому как моя дочь втянулась в получасовую дискуссию, которую пришлось завершать словами - да отстаньте уже от меня в конце концов