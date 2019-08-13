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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:07

  ramaz написав:Правила транслитерации были приняты Кабмином в 2010 году (ссылка) и с тех пор не менялись.

а сколько раз менялись до 2010-го? и сколько раз вносились изменения в постанову 2010 года?...

П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 55
Київ

Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013
N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014
N 1121 ( 1121-2015-п ) від 23.12.2015 }
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:08

  novichok написав:
  Basilio2020 написав:
  novichok написав:а где посмотреть тарифы на все КАРТА? она по честному такая козырная или есть камешки?
Достаточно будет открыть ее одну и пользовать инетрнет банк бесплатно?



https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Файли для завантаження
Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)
Тарифи на обслуговування фізичних осіб (редакція, що діє з 05.09.2019 р.)

так, ВСЕКарта непогана, додаток з додаванням своїх карт сподобался (напевно, так у Тас і у Моно) - легко перекидати на закриття кредиток і т.п.

але СЕП назовні - 0,5%
Спс, а ещё вопрос...
Лимит на р2р какой, В Моно 60т.,в Фарсике 14999, а здесь?

https://bit.ly/2RDTq0N
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:26

Деньги, зашедшие на всеКарту по СЭПу или переводом с другой карты, можно сразу снимать, теховера не будет?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:40

Re: ПУМБ

Сэп да, перевод только если сервис переводов пумб
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:40

  novichok написав:Деньги, зашедшие на всеКарту по СЭПу или переводом с другой карты, можно сразу снимать, теховера не будет?

По СЭПу - да. С другой карты - зависит от способа перевода. Если аппликухой Пумбы - то тут на форуме "подейкують", что можно, а если какой-нибудь сендманей-моней-тасей - то скорее всего будет овер
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