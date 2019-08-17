ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:07
ramaz написав:
Правила транслитерации были приняты Кабмином в 2010 году (ссылка) и с тех пор не менялись.
а сколько раз менялись до 2010-го? и сколько раз вносились изменения в постанову 2010 года?...
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 55 Київ Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014 N 1121 ( 1121-2015-п ) від 23.12.2015 }
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:08
novichok написав: Basilio2020 написав: novichok написав:
а где посмотреть тарифы на все КАРТА? она по честному такая козырная или есть камешки?
Достаточно будет открыть ее одну и пользовать инетрнет банк бесплатно?
https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Файли для завантаження
Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)
Тарифи на обслуговування фізичних осіб (редакція, що діє з 05.09.2019 р.)
так, ВСЕКарта непогана, додаток з додаванням своїх карт сподобался (напевно, так у Тас і у Моно) - легко перекидати на закриття кредиток і т.п.
але СЕП назовні - 0,5%
Спс, а ещё вопрос...
Лимит на р2р какой, В Моно 60т.,в Фарсике 14999, а здесь?
https://bit.ly/2RDTq0N
PUMB
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:26
Деньги, зашедшие на всеКарту по СЭПу или переводом с другой карты, можно сразу снимать, теховера не будет?
novichok
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:40
Сэп да, перевод только если сервис переводов пумб
qwe_ua
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:40
novichok написав:
Деньги, зашедшие на всеКарту по СЭПу или переводом с другой карты, можно сразу снимать, теховера не будет?
По СЭПу - да. С другой карты - зависит от способа перевода. Если аппликухой Пумбы - то тут на форуме "подейкують", что можно, а если какой-нибудь сендманей-моней-тасей - то скорее всего будет овер
Flamingo
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:33
Flamingo написав: novichok написав:
Деньги, зашедшие на всеКарту по СЭПу или переводом с другой карты, можно сразу снимать, теховера не будет?
По СЭПу - да. С другой карты - зависит от способа перевода. Если аппликухой Пумбы - то тут на форуме "подейкують", что можно, а если какой-нибудь сендманей-моней-тасей - то скорее всего будет овер
Несколько раз уже проверил на себе: пополнял "ВсеКарту" с карты другого банка и в тот же день снимал. Теховер не возник. Пополнял именно Пумб онлайном.
Искатель
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:43
Искатель написав: Flamingo написав: novichok написав:
Деньги, зашедшие на всеКарту по СЭПу или переводом с другой карты, можно сразу снимать, теховера не будет?
По СЭПу - да. С другой карты - зависит от способа перевода. Если аппликухой Пумбы - то тут на форуме "подейкують", что можно, а если какой-нибудь сендманей-моней-тасей - то скорее всего будет овер
Несколько раз уже проверил на себе: пополнял "ВсеКарту" с карты другого банка и в тот же день снимал. Теховер не возник. Пополнял именно Пумб онлайном.
Думаю, еще может зависеть от того, чей банкомат.
Bosstone
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:32
Bosstone написав: Искатель написав:
Несколько раз уже проверил на себе: пополнял "ВсеКарту" с карты другого банка и в тот же день снимал. Теховер не возник. Пополнял именно Пумб онлайном.
Думаю, еще может зависеть от того, чей банкомат.
Да?! А какая разница?
Кстати, снимал (так вышло) все время в приватовском банкомате. Пытался в "Авале" еще,но этот вообще отказался выдавать даже 1000 грн.
Искатель
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:38
Искатель написав:Да?! А какая разница? Кстати, снимал (так вышло) все время в приватовском банкомате. Пытался в "Авале" еще,но этот вообще отказался выдавать даже 1000 грн.
По чужим АТМ финансовые не сразу
qwe_ua
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Додано: Нед 18 сер, 2019 07:56
ПУМБ сделал серьезную заявку на то, чтобы мы с ним распрощались уже через месяц сотрудничества. Хотелось бы получить развернутый комментарий представителя банка.
Итак, месяц назад я открыл в новом отделении в Харькове карту "Всекарта" и сразу же в отделении мне открыли депозит "Свободный", в дальнейшем я несколько раз пополнял этот депозит со своей Вскеарты. Других операций за этот месяц не было. А теперь, внимание, вопрос! При каких обстоятельствах и какого числа у меня возник овердрафт? Где и что я сделал неправильно? В выписке этой информации нет, только списание денег за овердрафт. Как этот овердрафт рассчитывается и есть ли какой-то способ избежать его в будущем? Или только закрытие счета?
evgenkh
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