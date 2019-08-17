Додано: Нед 18 сер, 2019 07:56

ПУМБ сделал серьезную заявку на то, чтобы мы с ним распрощались уже через месяц сотрудничества. Хотелось бы получить развернутый комментарий представителя банка.



Итак, месяц назад я открыл в новом отделении в Харькове карту "Всекарта" и сразу же в отделении мне открыли депозит "Свободный", в дальнейшем я несколько раз пополнял этот депозит со своей Вскеарты. Других операций за этот месяц не было.



А теперь, внимание, вопрос!При каких обстоятельствах и какого числа у меня возник овердрафт? Где и что я сделал неправильно? В выписке этой информации нет, только списание денег за овердрафт. Как этот овердрафт рассчитывается и есть ли какой-то способ избежать его в будущем? Или только закрытие счета?