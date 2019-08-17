Завжди знімаю в чужих банкоматах одразу після поповнення Пумбою(2-3 хв щоб дійти до АТМ) і без овера
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Додано: Нед 18 сер, 2019 07:57
Додано: Нед 18 сер, 2019 08:05
Расскажите когда и как пополняли карту и я вам объясню обстоятельства его возникновения. Пополняйте карту только сэп или пумбовским п2п переводом и тогда вы избежите овердрафта, в случае пополнения депозита в тот же день
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Додано: Нед 18 сер, 2019 08:08
Re: ПУМБ
Вы бы ещё написали как у вас деньги на карте появлялись.
"Проблема" решается за один день обращением в колл-центр. Я предпочитаю писать через ИБ.
Додано: Нед 18 сер, 2019 08:10
Re: ПУМБ
И что хотели этим сказать?
Додано: Нед 18 сер, 2019 08:18
Ну так снятие в чужих как раз и уменьшает попадание на теховер потому как пока сумма сняиия выйдет из блока пополнение тоже уже проведется. А вот если снять в "родном" или в кассе Пумбы результат будет несколько иным
Додано: Нед 18 сер, 2019 08:21
А какая, простите, разница, как у меня на карте появлялись деньги на карте? Пусть даже они сублимировались из воздуха, какое это имеет отношение к овердрафту? Нигде никаких указаний и предупреждений нет насчет того, что если мне из воздуха капнули на карточный счет деньги, то их нельзя переводить на депозит, иначе возникнет несанкционированный овердрафт.
Повторюсь, я в этом банке новичок. Это Приватом я пользуюсь уже 15 лет и монобанком со времен бета-тестирования. Там я уже знаю, где и чего можно ждать. И здесь мне тоже хочется понимать, какие сюрпризы и в каком месте меня ожидают. Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств. Я хочу понять, в какой день и при каких обстоятельствах появился овердрафт. Если банку не нужно, чтобы клиент это понимал, то мы с ним быстренько расстанемся.
Додано: Нед 18 сер, 2019 08:35
Спасибо, а вы представитель банка?
Открывая карту и депозит в ПУМБ, я сказал работнице банка, что у меня через несколько дней в монобанке заканчивается срок депозита, и я планирую его частично перекинуть в ПУМБ на "Свободный". Никто меня о возможном овердрафте не предупреждал. Разумеется, я перекинул деньги через мобильное приложение монобанка, там это делается очень легко и без комиссии. Если я что-то сделал неправильно, то пусть мне объяснят в банке, почему так делать нельзя. Тогда я уже буду думать, подстраиваться под их "правила" или расстаться.
Додано: Нед 18 сер, 2019 08:35
Re: ПУМБ
У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.
Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.
Додано: Нед 18 сер, 2019 08:37
Re: ПУМБ
Не, он хочет подождать представителя
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