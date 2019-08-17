Додано: Нед 18 сер, 2019 08:21

qwe_ua написав: evgenkh написав: А теперь, внимание, вопрос!

Вы бы ещё написали как у вас деньги на карте появлялись.



"Проблема" решается за один день обращением в колл-центр. Я предпочитаю писать через ИБ. Вы бы ещё написали как у вас деньги на карте появлялись."Проблема" решается за один день обращением в колл-центр. Я предпочитаю писать через ИБ.

А какая, простите, разница, как у меня на карте появлялись деньги на карте? Пусть даже они сублимировались из воздуха, какое это имеет отношение к овердрафту? Нигде никаких указаний и предупреждений нет насчет того, что если мне из воздуха капнули на карточный счет деньги, то их нельзя переводить на депозит, иначе возникнет несанкционированный овердрафт.Повторюсь, я в этом банке новичок. Это Приватом я пользуюсь уже 15 лет и монобанком со времен бета-тестирования. Там я уже знаю, где и чего можно ждать. И здесь мне тоже хочется понимать, какие сюрпризы и в каком месте меня ожидают. Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств. Я хочу понять, в какой день и при каких обстоятельствах появился овердрафт. Если банку не нужно, чтобы клиент это понимал, то мы с ним быстренько расстанемся.