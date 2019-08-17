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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2315231623172318>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:57

  qwe_ua написав:По чужим АТМ финансовые не сразу

Завжди знімаю в чужих банкоматах одразу після поповнення Пумбою(2-3 хв щоб дійти до АТМ) і без овера
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KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:05

  evgenkh написав:ПУМБ сделал серьезную заявку на то, чтобы мы с ним распрощались уже через месяц сотрудничества. Хотелось бы получить развернутый комментарий представителя банка.

Итак, месяц назад я открыл в новом отделении в Харькове карту "Всекарта" и сразу же в отделении мне открыли депозит "Свободный", в дальнейшем я несколько раз пополнял этот депозит со своей Вскеарты. Других операций за этот месяц не было.

А теперь, внимание, вопрос!При каких обстоятельствах и какого числа у меня возник овердрафт? Где и что я сделал неправильно? В выписке этой информации нет, только списание денег за овердрафт. Как этот овердрафт рассчитывается и есть ли какой-то способ избежать его в будущем? Или только закрытие счета?

Расскажите когда и как пополняли карту и я вам объясню обстоятельства его возникновения. Пополняйте карту только сэп или пумбовским п2п переводом и тогда вы избежите овердрафта, в случае пополнения депозита в тот же день
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:08

Re: ПУМБ

evgenkh написав:А теперь, внимание, вопрос!

Вы бы ещё написали как у вас деньги на карте появлялись.

"Проблема" решается за один день обращением в колл-центр. Я предпочитаю писать через ИБ.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:10

Re: ПУМБ

KVV написав:Завжди знімаю в чужих банкоматах одразу після поповнення Пумбою

И что хотели этим сказать? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:18

  KVV написав:
  qwe_ua написав:По чужим АТМ финансовые не сразу

Завжди знімаю в чужих банкоматах одразу після поповнення Пумбою(2-3 хв щоб дійти до АТМ) і без овера
Ексім по 1000/підхід
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Ну так снятие в чужих как раз и уменьшает попадание на теховер потому как пока сумма сняиия выйдет из блока пополнение тоже уже проведется. А вот если снять в "родном" или в кассе Пумбы результат будет несколько иным
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:21

  qwe_ua написав:
evgenkh написав:А теперь, внимание, вопрос!

Вы бы ещё написали как у вас деньги на карте появлялись.

"Проблема" решается за один день обращением в колл-центр. Я предпочитаю писать через ИБ.


А какая, простите, разница, как у меня на карте появлялись деньги на карте? Пусть даже они сублимировались из воздуха, какое это имеет отношение к овердрафту? Нигде никаких указаний и предупреждений нет насчет того, что если мне из воздуха капнули на карточный счет деньги, то их нельзя переводить на депозит, иначе возникнет несанкционированный овердрафт.

Повторюсь, я в этом банке новичок. Это Приватом я пользуюсь уже 15 лет и монобанком со времен бета-тестирования. Там я уже знаю, где и чего можно ждать. И здесь мне тоже хочется понимать, какие сюрпризы и в каком месте меня ожидают. Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств. Я хочу понять, в какой день и при каких обстоятельствах появился овердрафт. Если банку не нужно, чтобы клиент это понимал, то мы с ним быстренько расстанемся.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:29

раз новичек- не бузи, послушай неновичков и учись
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:35

  Stringer написав:Расскажите когда и как пополняли карту и я вам объясню обстоятельства его возникновения. Пополняйте карту только сэп или пумбовским п2п переводом и тогда вы избежите овердрафта, в случае пополнения депозита в тот же день


Спасибо, а вы представитель банка?

Открывая карту и депозит в ПУМБ, я сказал работнице банка, что у меня через несколько дней в монобанке заканчивается срок депозита, и я планирую его частично перекинуть в ПУМБ на "Свободный". Никто меня о возможном овердрафте не предупреждал. Разумеется, я перекинул деньги через мобильное приложение монобанка, там это делается очень легко и без комиссии. Если я что-то сделал неправильно, то пусть мне объяснят в банке, почему так делать нельзя. Тогда я уже буду думать, подстраиваться под их "правила" или расстаться.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:35

Re: ПУМБ

evgenkh написав:Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств.

У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.

Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:37

Re: ПУМБ

v57 написав:раз новичек- не бузи, послушай неновичков и учись
Не, он хочет подождать представителя :)
qwe_ua
 
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