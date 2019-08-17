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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2316231723182319> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 777 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 777 Додано: Нед 18 сер, 2019 09:11 qwe_ua написав: evgenkh написав: Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств.

У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.



Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили. У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.

Так юзал тока моню и примат.

По другому быть и не могло. Так юзал тока моню и примат.По другому быть и не могло. guntherhouse777 Повідомлень: 4041 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 09:13 qwe_ua написав: evgenkh написав: Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств.

У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.



Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили. У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.

Вообще-то свою первую пластиковую карту я получил в далеком 1995-м году. Это был АПБ «Украина», слышали о таком? Так что о картах наслышан...



Да, ранее я задавал такой вопрос при получении карты. Но мне всегда отвечали, что по этой карте овердрафт невозможен. И за 24 года активного пользования я на него не попадал ни разу. А здесь не задал этот вопрос, и сразу же попал на овердрафт. Скорее всего, этот банк не для меня. Вы помогли мне прийти к такому выводу, за это спасибо. Но окончательное решение я приму только после общения с представителем. Тут уж извиняйте. Вообще-то свою первую пластиковую карту я получил в далеком 1995-м году. Это был АПБ «Украина», слышали о таком? Так что о картах наслышан...Да, ранее я задавал такой вопрос при получении карты. Но мне всегда отвечали, что по этой карте овердрафт невозможен. И за 24 года активного пользования я на него не попадал ни разу. А здесь не задал этот вопрос, и сразу же попал на овердрафт. Скорее всего, этот банк не для меня. Вы помогли мне прийти к такому выводу, за это спасибо. Но окончательное решение я приму только после общения с представителем. Тут уж извиняйте. evgenkh

Повідомлень: 83 З нами з: 20.06.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 09:20 Re: ПУМБ

В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на которых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем Беда людей, которые имеют опыт работы с картами только в виде привата и нескольких банков работающих по той же схеме в том, что они думают что научась плыть на лодке гребя веслами они способны управлять скоростным катером. Вместо того чтобы изучить что и как работает они включают двигатель на полную а потом удивляются почему у них пробоины ниже ватерлинии.В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на которых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем Flamingo

Повідомлень: 2689 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 09:24 guntherhouse777 написав: qwe_ua написав: evgenkh написав: Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств.

У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.



Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили. У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.

Так юзал тока моню и примат.

По другому быть и не могло. Так юзал тока моню и примат.По другому быть и не могло.

Нет, вы ошиблись. Юзал Укрпромбанк, Регионбанк, Факториалбанк, Родовидбанк, УкрСиббанк, Дельтабанк, Михайловский, Идея, Ощадбанк, Финансы и Кредит... В силу разных причин карты этих банков я не перевыпускал, но факт остаётся фактом. За 24 года пользования картами различных банков на овердрафт не попадал ни разу. И то, что сотрудница банка ПУМБ загнала меня в оведрафт в первый же день, открыв депозит с только что открытой карты, на которую полминуты назад я перевёл деньги - это очень символично. Она, похоже, об овердрафте знает меньше вас. Нет, вы ошиблись. Юзал Укрпромбанк, Регионбанк, Факториалбанк, Родовидбанк, УкрСиббанк, Дельтабанк, Михайловский, Идея, Ощадбанк, Финансы и Кредит... В силу разных причин карты этих банков я не перевыпускал, но факт остаётся фактом. За 24 года пользования картами различных банков на овердрафт не попадал ни разу. И то, что сотрудница банка ПУМБ загнала меня в оведрафт в первый же день, открыв депозит с только что открытой карты, на которую полминуты назад я перевёл деньги - это очень символично. Она, похоже, об овердрафте знает меньше вас. evgenkh

Повідомлень: 83 З нами з: 20.06.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37 Flamingo написав: Беда людей, которые имеют опыт работы с картами только в виде привата и нескольких банков работающих по той же схеме в том, что они думают что научась плыть на лодке гребя веслами они способны управлять скоростным катером. Вместо того чтобы изучить что и как работает они включают двигатель на полную а потом удивляются почему у них пробоины ниже ватерлинии.

В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на к том, оторых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем Беда людей, которые имеют опыт работы с картами только в виде привата и нескольких банков работающих по той же схеме в том, что они думают что научась плыть на лодке гребя веслами они способны управлять скоростным катером. Вместо того чтобы изучить что и как работает они включают двигатель на полную а потом удивляются почему у них пробоины ниже ватерлинии.В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на к том, оторых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем

Еще раз. В отделении банка мне открыли карту. Потом сотрудница сказала, чтобы я перевёл на неё деньги. Как только она увидела деньги на карточном счету, а это случилось спустя примерно 20 секунд, она тут же открыла с этих денег депозит.

Извините, но кем же нужно быть, чтобы обвинить пользователя в данном конкретном примере? Разумеется, я не подумал о том, что при этом у меня уже открывается овердрафт. Никогда ранее ничего подобного со мной не было. Да, теперь уже поумнел. Еще раз. В отделении банка мне открыли карту. Потом сотрудница сказала, чтобы я перевёл на неё деньги. Как только она увидела деньги на карточном счету, а это случилось спустя примерно 20 секунд, она тут же открыла с этих денег депозит.Извините, но кем же нужно быть, чтобы обвинить пользователя в данном конкретном примере? Разумеется, я не подумал о том, что при этом у меня уже открывается овердрафт. Никогда ранее ничего подобного со мной не было. Да, теперь уже поумнел. evgenkh

Повідомлень: 83 З нами з: 20.06.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 09:39 evgenkh написав: guntherhouse777 написав: qwe_ua написав:

У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.



Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили. У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.

Так юзал тока моню и примат.

По другому быть и не могло. Так юзал тока моню и примат.По другому быть и не могло.

Нет, вы ошиблись. Юзал Укрпромбанк, Регионбанк, Факториалбанк, Родовидбанк, УкрСиббанк, Дельтабанк, Михайловский, Идея, Ощадбанк, Финансы и Кредит... В силу разных причин карты этих банков я не перевыпускал, но факт остаётся фактом. За 24 года пользования картами различных банков на овердрафт не попадал ни разу. И то, что сотрудница банка ПУМБ загнала меня в оведрафт в первый же день, открыв депозит с только что открытой карты, на которую полминуты назад я перевёл деньги - это очень символично. Она, похоже, об овердрафте знает меньше вас. Нет, вы ошиблись. Юзал Укрпромбанк, Регионбанк, Факториалбанк, Родовидбанк, УкрСиббанк, Дельтабанк, Михайловский, Идея, Ощадбанк, Финансы и Кредит... В силу разных причин карты этих банков я не перевыпускал, но факт остаётся фактом. За 24 года пользования картами различных банков на овердрафт не попадал ни разу. И то, что сотрудница банка ПУМБ загнала меня в оведрафт в первый же день, открыв депозит с только что открытой карты, на которую полминуты назад я перевёл деньги - это очень символично. Она, похоже, об овердрафте знает меньше вас.

Вклад он лайн открывается лично в приложении Пумб он-лайн. Как туда могла попасть сотрудница? Или вы что ей доступ дали или свой телефон? Нарушили все принципы безопасности?

Зы. тот факт что у вас были карты стольких банков не отменяет тот факт что вы ничего не понимаете как работают карты, что такое авторизация, проведение по счету, авторизационный остаток и т.п.

Зыы.особенно повеселил факт обладания картой АК АПБ Украина, довольно отсталого в нынешнем понимании банка по работе с картами. К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем Вклад он лайн открывается лично в приложении Пумб он-лайн. Как туда могла попасть сотрудница? Или вы что ей доступ дали или свой телефон? Нарушили все принципы безопасности?Зы. тот факт что у вас были карты стольких банков не отменяет тот факт что вы ничего не понимаете как работают карты, что такое авторизация, проведение по счету, авторизационный остаток и т.п.Зыы.особенно повеселил факт обладания картой АК АПБ Украина, довольно отсталого в нынешнем понимании банка по работе с картами. К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем Flamingo

Повідомлень: 2689 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 09:43 evgenkh написав: Flamingo написав: Беда людей, которые имеют опыт работы с картами только в виде привата и нескольких банков работающих по той же схеме в том, что они думают что научась плыть на лодке гребя веслами они способны управлять скоростным катером. Вместо того чтобы изучить что и как работает они включают двигатель на полную а потом удивляются почему у них пробоины ниже ватерлинии.

В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на к том, оторых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем Беда людей, которые имеют опыт работы с картами только в виде привата и нескольких банков работающих по той же схеме в том, что они думают что научась плыть на лодке гребя веслами они способны управлять скоростным катером. Вместо того чтобы изучить что и как работает они включают двигатель на полную а потом удивляются почему у них пробоины ниже ватерлинии.В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на к том, оторых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем

Еще раз. В отделении банка мне открыли карту. Потом сотрудница сказала, чтобы я перевёл на неё деньги. Как только она увидела деньги на карточном счету, а это случилось спустя примерно 20 секунд, она тут же открыла с этих денег депозит.

Извините, но кем же нужно быть, чтобы обвинить пользователя в данном конкретном примере? Разумеется, я не подумал о том, что при этом у меня уже открывается овердрафт. Никогда ранее ничего подобного со мной не было. Да, теперь уже поумнел. Еще раз. В отделении банка мне открыли карту. Потом сотрудница сказала, чтобы я перевёл на неё деньги. Как только она увидела деньги на карточном счету, а это случилось спустя примерно 20 секунд, она тут же открыла с этих денег депозит.Извините, но кем же нужно быть, чтобы обвинить пользователя в данном конкретном примере? Разумеется, я не подумал о том, что при этом у меня уже открывается овердрафт. Никогда ранее ничего подобного со мной не было. Да, теперь уже поумнел.

Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.

Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались Flamingo

Повідомлень: 2689 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:01 evgenkh



Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют. Ratatui

Повідомлень: 6721 З нами з: 30.11.12 Подякував: 106 раз. Подякували: 654 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:20 evgenkh Большой овердрафт? 10 - 100 - 1000? о какой сумме идет речь?

Сам их ненавижу, бывает еще у таса и говорят что у альфы.

Flamingo написав: К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем

Как называлась эта фантастика?

Ratatui написав: evgenkh



Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют. Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют.

100%. И за не знание своих должностных обязанностей еще и получают за это деньги. Большой овердрафт? 10 - 100 - 1000? о какой сумме идет речь?Сам их ненавижу, бывает еще у таса и говорят что у альфы.Как называлась эта фантастика?100%. И за не знание своих должностных обязанностей еще и получают за это деньги. Maksi2 Повідомлень: 101 З нами з: 18.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 11 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:20





ні - дзвіночок я б першим ділом запитав в менеджера чи вона має ІБ і депозити в цьому банкуні - дзвіночок

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Повідомлень: 5728 З нами з: 01.06.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 317 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 2316231723182319> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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