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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:11
qwe_ua написав:
evgenkh написав:Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств.
У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.
Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.
Так юзал тока моню и примат.
По другому быть и не могло.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:13
qwe_ua написав:
evgenkh написав:Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств.
У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.
Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.
Вообще-то свою первую пластиковую карту я получил в далеком 1995-м году. Это был АПБ «Украина», слышали о таком? Так что о картах наслышан...
Да, ранее я задавал такой вопрос при получении карты. Но мне всегда отвечали, что по этой карте овердрафт невозможен. И за 24 года активного пользования я на него не попадал ни разу. А здесь не задал этот вопрос, и сразу же попал на овердрафт. Скорее всего, этот банк не для меня. Вы помогли мне прийти к такому выводу, за это спасибо. Но окончательное решение я приму только после общения с представителем. Тут уж извиняйте.
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evgenkh
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:20
Беда людей, которые имеют опыт работы с картами только в виде привата и нескольких банков работающих по той же схеме в том, что они думают что научась плыть на лодке гребя веслами они способны управлять скоростным катером. Вместо того чтобы изучить что и как работает они включают двигатель на полную а потом удивляются почему у них пробоины ниже ватерлинии.
В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на которых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем
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Flamingo
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:24
guntherhouse777 написав: qwe_ua написав:
evgenkh написав:Карта дебетная, любые операции по ней возможны исключительно при наличии собственных средств.
У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.
Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.
Так юзал тока моню и примат.
По другому быть и не могло.
Нет, вы ошиблись. Юзал Укрпромбанк, Регионбанк, Факториалбанк, Родовидбанк, УкрСиббанк, Дельтабанк, Михайловский, Идея, Ощадбанк, Финансы и Кредит... В силу разных причин карты этих банков я не перевыпускал, но факт остаётся фактом. За 24 года пользования картами различных банков на овердрафт не попадал ни разу. И то, что сотрудница банка ПУМБ загнала меня в оведрафт в первый же день, открыв депозит с только что открытой карты, на которую полминуты назад я перевёл деньги - это очень символично. Она, похоже, об овердрафте знает меньше вас.
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evgenkh
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37
Flamingo написав:
Беда людей, которые имеют опыт работы с картами только в виде привата и нескольких банков работающих по той же схеме в том, что они думают что научась плыть на лодке гребя веслами они способны управлять скоростным катером. Вместо того чтобы изучить что и как работает они включают двигатель на полную а потом удивляются почему у них пробоины ниже ватерлинии.
В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на к том, оторых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем
Еще раз. В отделении банка мне открыли карту. Потом сотрудница сказала, чтобы я перевёл на неё деньги. Как только она увидела деньги на карточном счету, а это случилось спустя примерно 20 секунд, она тут же открыла с этих денег депозит.
Извините, но кем же нужно быть, чтобы обвинить пользователя в данном конкретном примере? Разумеется, я не подумал о том, что при этом у меня уже открывается овердрафт. Никогда ранее ничего подобного со мной не было. Да, теперь уже поумнел.
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evgenkh
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:39
evgenkh написав: guntherhouse777 написав: qwe_ua написав:
У... Сколько вы ещё нового узнаете о картах для себя.
Если бы вы хотели узнать, то ответили то, что вас спросили.
Так юзал тока моню и примат.
По другому быть и не могло.
Нет, вы ошиблись. Юзал Укрпромбанк, Регионбанк, Факториалбанк, Родовидбанк, УкрСиббанк, Дельтабанк, Михайловский, Идея, Ощадбанк, Финансы и Кредит... В силу разных причин карты этих банков я не перевыпускал, но факт остаётся фактом. За 24 года пользования картами различных банков на овердрафт не попадал ни разу. И то, что сотрудница банка ПУМБ загнала меня в оведрафт в первый же день, открыв депозит с только что открытой карты, на которую полминуты назад я перевёл деньги - это очень символично. Она, похоже, об овердрафте знает меньше вас.
Вклад он лайн открывается лично в приложении Пумб он-лайн. Как туда могла попасть сотрудница? Или вы что ей доступ дали или свой телефон? Нарушили все принципы безопасности?
Зы. тот факт что у вас были карты стольких банков не отменяет тот факт что вы ничего не понимаете как работают карты, что такое авторизация, проведение по счету, авторизационный остаток и т.п.
Зыы.особенно повеселил факт обладания картой АК АПБ Украина, довольно отсталого в нынешнем понимании банка по работе с картами. К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:43
evgenkh написав: Flamingo написав:
Беда людей, которые имеют опыт работы с картами только в виде привата и нескольких банков работающих по той же схеме в том, что они думают что научась плыть на лодке гребя веслами они способны управлять скоростным катером. Вместо того чтобы изучить что и как работает они включают двигатель на полную а потом удивляются почему у них пробоины ниже ватерлинии.
В данном конкретном случае овер возник потому что перевод был сделан не родным Пумб он-лайн, который сразу проводит деньги по счету а чужой аппликухой мони, которая только увеличила авторизационный остаток по карте а сами деньги поступили туда лишь 1-2 рабочих дня спустя. То есть пополняя свой депо в Пумба ТС даже не подозревал, что в реальности не имел на карте денег, а потому банк абсолютно справедливо влупил ему плату за теховер. Но Пумба добрая банка и проблема решаема даже сейчас - стоит лишь обратиться в поддержку и создать соответствующие заявку на сторнирование списание денег. Чём быстрее это поймёт ТС тем лучше. Ну и конечно необходимо извлечь урок из этой ситуевины и обязательно учить матчасть тех плав средств на к том, оторых планирует "плыть", чтобы потом не "плавать" вверх килем
Еще раз. В отделении банка мне открыли карту. Потом сотрудница сказала, чтобы я перевёл на неё деньги. Как только она увидела деньги на карточном счету, а это случилось спустя примерно 20 секунд, она тут же открыла с этих денег депозит.
Извините, но кем же нужно быть, чтобы обвинить пользователя в данном конкретном примере? Разумеется, я не подумал о том, что при этом у меня уже открывается овердрафт. Никогда ранее ничего подобного со мной не было. Да, теперь уже поумнел.
Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.
Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались
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Додано: Нед 18 сер, 2019 10:01
evgenkh
Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют.
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Ratatui
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Додано: Нед 18 сер, 2019 10:20
evgenkh
Большой овердрафт? 10 - 100 - 1000? о какой сумме идет речь?
Сам их ненавижу, бывает еще у таса и говорят что у альфы.
Flamingo написав:
К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем
Как называлась эта фантастика?
Ratatui написав:evgenkh
Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют.
100%. И за не знание своих должностных обязанностей еще и получают за это деньги.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 10:20
я б першим ділом запитав в менеджера чи вона має ІБ і депозити в цьому банку
ні - дзвіночок
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