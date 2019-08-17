Flamingo написав:Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы. Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались
Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?
Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.
Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.
На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь.
evgenkh 1) Большой овер то? 2) Пожалуйтесь на девку на горячую линию, ей выговор влепят, за то что она себе косит премии за открытие депозитов, карт и счетов, а вам вернут сумму овердрафта по идее. Большая хоть сумма? а?
Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют.
С этим не поспоришь. Но я считал и считаю себя продвинутым пользователем. И сам рассказываю людям, как не попасться на удочку, не стать жертвой мошенников, не попасть на дополнительные комиссии...
Только вот и на старуху бывает проруха. О том, что открывая вклад в отделении банка с только что полученной и пополненной путем перевода карты, я подаю в первый же день на овердрафт, у меня и мысли не было. Много было разных неприятных ситуаций за 20 с лишним лет пользования картами, но такого - никогда. Более того, ранее мне в банках отвечали, что по их картам овердрафт вообще невозможен. Я к этому привык. А если по этой карте овердрафт возможен, то он по ней точно будет еще не раз. Лучше мне ее закрыть.
Flamingo написав:Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы. Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались
Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?
Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.
Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.
На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь.
Евгений... Подождите, не кипятитесь и не рубите сплеча! Послушайте. Я вот тоже в ПУМБе - почти новичок (начал активно пользоваться его продуктами только в этом году, а оформил первую карту в прошлом). Хотя активно пользуюсь продуктами... 15 банков так точно. Тут не так, как в Привате и Моно, о чем Вам уже сообщили.
Теховер возник именно потому, что Вы переводили аппликухой Мони, а надо было Пумб-онлайном. Я для себя это уже усвоил, и Вам тоже стоит. В первом случае теховер возникает, во втором - нет. Все Вам правильно здесь написали. Возможно, некоторые высказывания показались Вам резковатыми. Но дело в том, что очень часто новички вместо того, чтобы вникнуть, сразу начинают рубить сплеча или, что еще хуже, обвинять всех вокруг. Этого делать не стоит.
Поверьте, "ВсеКарта" - очень неплохой продукт в наборе из... очень многих карт. Просто надо разобраться, как им пользоваться. И все. Удачи Вам и не спешите с выводами.
Flamingo написав:Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы. Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались
Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?
Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.
Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.
На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь.
Вы пишете много не нужного текста, который вовсе вас не характеризует как опытного и умного пользователя. Ну и своих ошибок, коих допустили множество признавать не хотите. Но то таке... Повторю ещё раз - ваша проблема решается одним простым звонком на горячую линию или оставлением заявки в чате. Деньги за овер вам вернутся в течении суток. Все. Проблема исчерпан и обсуждать больше нечего. Чтобы такое не повторялось - не используйте тот функционал, к которому вы привыкли (в вашем случае аппка мони), а тот который использовать правильно (в вашем случае аппка пумбы). И заходя на обслуживание в любой новый банк потрудитесь узнать об особенностях работы с тем инструментарием, который он предоставляет.
Maksi2 написав:evgenkh 1) Большой овер то? 2) Пожалуйтесь на девку на горячую линию, ей выговор влепят, за то что она себе косит премии за открытие депозитов, карт и счетов, а вам вернут сумму овердрафта по идее. Большая хоть сумма? а?
Спасибо за участие.
Нет, сумма небольшая. Но дело ведь не в сумме, а в принципе. За 20 с лишним лет я впервые попал на овер, причем в первый же день, в первые минуты сотрудничества с этим банком. Мне важно было понять, как это получилось, и что я сделал неправильно. Конечно, я сделаю выводы. Ведь если овердрафт по этой карте возможен, то он будет постоянно, для этого его и сделали. Если представители банка не предложат никакого решения, то я откажусь от их услуг. Обходился ведь ранее без ПУМБа, обойдусь и дальше.