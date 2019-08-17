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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2316231723182319 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 777 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 777 Додано: Нед 18 сер, 2019 10:22 Flamingo написав: Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.

Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались



Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?



Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.



Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.



На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь. Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь. evgenkh

Повідомлень: 83 З нами з: 20.06.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:24 evgenkh 1) Большой овер то?

2) Пожалуйтесь на девку на горячую линию, ей выговор влепят, за то что она себе косит премии за открытие депозитов, карт и счетов, а вам вернут сумму овердрафта по идее. Большая хоть сумма? а? Maksi2 Повідомлень: 101 З нами з: 18.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:35 Ratatui написав: evgenkh



Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют. Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют.



С этим не поспоришь. Но я считал и считаю себя продвинутым пользователем. И сам рассказываю людям, как не попасться на удочку, не стать жертвой мошенников, не попасть на дополнительные комиссии...



Только вот и на старуху бывает проруха. О том, что открывая вклад в отделении банка с только что полученной и пополненной путем перевода карты, я подаю в первый же день на овердрафт, у меня и мысли не было. Много было разных неприятных ситуаций за 20 с лишним лет пользования картами, но такого - никогда. Более того, ранее мне в банках отвечали, что по их картам овердрафт вообще невозможен. Я к этому привык. А если по этой карте овердрафт возможен, то он по ней точно будет еще не раз. Лучше мне ее закрыть. С этим не поспоришь. Но я считал и считаю себя продвинутым пользователем. И сам рассказываю людям, как не попасться на удочку, не стать жертвой мошенников, не попасть на дополнительные комиссии...Только вот и на старуху бывает проруха. О том, что открывая вклад в отделении банка с только что полученной и пополненной путем перевода карты, я подаю в первый же день на овердрафт, у меня и мысли не было. Много было разных неприятных ситуаций за 20 с лишним лет пользования картами, но такого - никогда. Более того, ранее мне в банках отвечали, что по их картам овердрафт вообще невозможен. Я к этому привык. А если по этой карте овердрафт возможен, то он по ней точно будет еще не раз. Лучше мне ее закрыть. evgenkh

Повідомлень: 83 З нами з: 20.06.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:39 evgenkh написав: Flamingo написав: Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.

Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались



Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?



Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.



Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.



На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь. Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь.

Евгений... Подождите, не кипятитесь и не рубите сплеча!

Послушайте.

Я вот тоже в ПУМБе - почти новичок (начал активно пользоваться его продуктами только в этом году, а оформил первую карту в прошлом).

Хотя активно пользуюсь продуктами... 15 банков так точно.

Тут не так, как в Привате и Моно, о чем Вам уже сообщили.



Теховер возник именно потому, что Вы переводили аппликухой Мони, а надо было Пумб-онлайном. Я для себя это уже усвоил, и Вам тоже стоит. В первом случае теховер возникает, во втором - нет.

Все Вам правильно здесь написали. Возможно, некоторые высказывания показались Вам резковатыми. Но дело в том, что очень часто новички вместо того, чтобы вникнуть, сразу начинают рубить сплеча или, что еще хуже, обвинять всех вокруг. Этого делать не стоит.



Поверьте, "ВсеКарта" - очень неплохой продукт в наборе из... очень многих карт. Просто надо разобраться, как им пользоваться. И все.

Удачи Вам и не спешите с выводами. Евгений... Подождите, не кипятитесь и не рубите сплеча!Послушайте.Я вот тоже в ПУМБе - почти новичок (начал активно пользоваться его продуктами только в этом году, а оформил первую карту в прошлом).Хотя активно пользуюсь продуктами... 15 банков так точно.Тут не так, как в Привате и Моно, о чем Вам уже сообщили.Теховер возник именно потому, что Вы переводили аппликухой Мони, а надо было Пумб-онлайном. Я для себя это уже усвоил, и Вам тоже стоит. В первом случае теховер возникает, во втором - нет.Все Вам правильно здесь написали. Возможно, некоторые высказывания показались Вам резковатыми. Но дело в том, что очень часто новички вместо того, чтобы вникнуть, сразу начинают рубить сплеча или, что еще хуже, обвинять всех вокруг. Этого делать не стоит.Поверьте, "ВсеКарта" - очень неплохой продукт в наборе из... очень многих карт. Просто надо разобраться, как им пользоваться. И все.Удачи Вам и не спешите с выводами. Искатель Повідомлень: 3059 З нами з: 22.02.16 Подякував: 436 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:41 evgenkh написав: Flamingo написав: Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.

Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы.Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались



Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?



Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.



Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.



На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь. Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь.

Вы пишете много не нужного текста, который вовсе вас не характеризует как опытного и умного пользователя. Ну и своих ошибок, коих допустили множество признавать не хотите. Но то таке... Повторю ещё раз - ваша проблема решается одним простым звонком на горячую линию или оставлением заявки в чате. Деньги за овер вам вернутся в течении суток. Все. Проблема исчерпан и обсуждать больше нечего. Чтобы такое не повторялось - не используйте тот функционал, к которому вы привыкли (в вашем случае аппка мони), а тот который использовать правильно (в вашем случае аппка пумбы). И заходя на обслуживание в любой новый банк потрудитесь узнать об особенностях работы с тем инструментарием, который он предоставляет. Вы пишете много не нужного текста, который вовсе вас не характеризует как опытного и умного пользователя. Ну и своих ошибок, коих допустили множество признавать не хотите. Но то таке... Повторю ещё раз - ваша проблема решается одним простым звонком на горячую линию или оставлением заявки в чате. Деньги за овер вам вернутся в течении суток. Все. Проблема исчерпан и обсуждать больше нечего. Чтобы такое не повторялось - не используйте тот функционал, к которому вы привыкли (в вашем случае аппка мони), а тот который использовать правильно (в вашем случае аппка пумбы). И заходя на обслуживание в любой новый банк потрудитесь узнать об особенностях работы с тем инструментарием, который он предоставляет. Flamingo

Повідомлень: 2689 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:43 Maksi2 написав: evgenkh 1) Большой овер то?

2) Пожалуйтесь на девку на горячую линию, ей выговор влепят, за то что она себе косит премии за открытие депозитов, карт и счетов, а вам вернут сумму овердрафта по идее. Большая хоть сумма? а? 1) Большой овер то?2) Пожалуйтесь на девку на горячую линию, ей выговор влепят, за то что она себе косит премии за открытие депозитов, карт и счетов, а вам вернут сумму овердрафта по идее. Большая хоть сумма? а?



Спасибо за участие.



Нет, сумма небольшая. Но дело ведь не в сумме, а в принципе. За 20 с лишним лет я впервые попал на овер, причем в первый же день, в первые минуты сотрудничества с этим банком. Мне важно было понять, как это получилось, и что я сделал неправильно. Конечно, я сделаю выводы. Ведь если овердрафт по этой карте возможен, то он будет постоянно, для этого его и сделали. Если представители банка не предложат никакого решения, то я откажусь от их услуг. Обходился ведь ранее без ПУМБа, обойдусь и дальше. Спасибо за участие.Нет, сумма небольшая. Но дело ведь не в сумме, а в принципе. За 20 с лишним лет я впервые попал на овер, причем в первый же день, в первые минуты сотрудничества с этим банком. Мне важно было понять, как это получилось, и что я сделал неправильно. Конечно, я сделаю выводы. Ведь если овердрафт по этой карте возможен, то он будет постоянно, для этого его и сделали. Если представители банка не предложат никакого решения, то я откажусь от их услуг. Обходился ведь ранее без ПУМБа, обойдусь и дальше. evgenkh

Повідомлень: 83 З нами з: 20.06.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2316231723182319 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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