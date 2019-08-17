Flamingo написав:Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы. Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались
Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?
Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.
Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.
На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь.
evgenkh 1) Большой овер то? 2) Пожалуйтесь на девку на горячую линию, ей выговор влепят, за то что она себе косит премии за открытие депозитов, карт и счетов, а вам вернут сумму овердрафта по идее. Большая хоть сумма? а?
Многие сотрудники банков не знают и половины той информации которой пацаны здесь владеют.
С этим не поспоришь. Но я считал и считаю себя продвинутым пользователем. И сам рассказываю людям, как не попасться на удочку, не стать жертвой мошенников, не попасть на дополнительные комиссии...
Только вот и на старуху бывает проруха. О том, что открывая вклад в отделении банка с только что полученной и пополненной путем перевода карты, я попадаю в первый же день на овердрафт, у меня и мысли не было. Много было разных неприятных ситуаций за 20 с лишним лет пользования картами, но такого - никогда. Более того, ранее мне в банках отвечали, что по их картам овердрафт вообще невозможен. Я к этому привык. А если по этой карте овердрафт возможен, то он по ней точно будет еще не раз. Лучше мне ее закрыть.
Востаннє редагувалось evgenkh в Нед 18 сер, 2019 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы. Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались
Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?
Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.
Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.
На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь.
Евгений... Подождите, не кипятитесь и не рубите сплеча! Послушайте. Я вот тоже в ПУМБе - почти новичок (начал активно пользоваться его продуктами только в этом году, а оформил первую карту в прошлом). Хотя активно пользуюсь продуктами... 15 банков так точно. Тут не так, как в Привате и Моно, о чем Вам уже сообщили.
Теховер возник именно потому, что Вы переводили аппликухой Мони, а надо было Пумб-онлайном. Я для себя это уже усвоил, и Вам тоже стоит. В первом случае теховер возникает, во втором - нет. Все Вам правильно здесь написали. Возможно, некоторые высказывания показались Вам резковатыми. Но дело в том, что очень часто новички вместо того, чтобы вникнуть, сразу начинают рубить сплеча или, что еще хуже, обвинять всех вокруг. Этого делать не стоит.
Поверьте, "ВсеКарта" - очень неплохой продукт в наборе из... очень многих карт. Просто надо разобраться, как им пользоваться. И все. Удачи Вам и не спешите с выводами.
Flamingo написав:Вместо того чтобы писать отмазки вы лучше сообщите вы горячку уже позвонили? Вы хотите решить проблему (путь решения которого вам уже дважды указали) или доказать что вы не лох и виновен кто угодно но не вы. Зы. Операциониста из банка глупо обвинять поскольку изначально не она переводила вам деньги, поэтому она не знала каким способом они там оказались
Вы ничего не путаете? Отмазки обычно пишут отнюдь не потерпевшие, а те, кто зарабатывает не совсем честным путем. Какой смысл мне писать отмазки?
Завтра я пойду в отделение и закрою свой счет, если вы считаете, что в случившемся виноват я. Тем не менее опеционист зала прекрасно все знала и видела. Она открыла карточный счет. После этого она открыла мне личный кабинет в ПУМБ-онлайн, прислала на телефон пароль для входа. Она же и открывала вклад. Пароль и ПИН-код она не спрашивала, никакого нарушения правил безопасности не было, вклад можно открыть не только онлайн, но и в отделении. О том, каким путем попали на карту деньги, она прекрасно знала. Касса с 13.00 до 14.00 была закрыта на перерыв, и я даже не вставал из-за стола, перевод на карту делался на ее глазах.
Если вы считаете, что со стороны банка всё честно и прозрачно, и только клиент виноват в том, что он в первый же день, открыв вклад, влетел на деньги, то я сильно спорить не собираюсь. Да, это будет мне хорошим уроком на старости лет. И деньги не такие уж и большие за такой урок.
На горячую линию я попробовал обратиться, но в выходной день онлайн-чат недоступен. Завтра пойду в отделение и закрою вклад, а вместе с ним и счет, чтобы этот сюрприз не повторился снова в таком же или в каком-нибудь другом виде. Если здесь всегда и во всем виноват клиент, то лучше с этим банком дела не иметь.
Вы пишете много не нужного текста, который вовсе вас не характеризует как опытного и умного пользователя. Ну и своих ошибок, коих допустили множество признавать не хотите. Но то таке... Повторю ещё раз - ваша проблема решается одним простым звонком на горячую линию или оставлением заявки в чате. Деньги за овер вам вернутся в течении суток. Все. Проблема исчерпан и обсуждать больше нечего. Чтобы такое не повторялось - не используйте тот функционал, к которому вы привыкли (в вашем случае аппка мони), а тот который использовать правильно (в вашем случае аппка пумбы). И заходя на обслуживание в любой новый банк потрудитесь узнать об особенностях работы с тем инструментарием, который он предоставляет.
Maksi2 написав:evgenkh 1) Большой овер то? 2) Пожалуйтесь на девку на горячую линию, ей выговор влепят, за то что она себе косит премии за открытие депозитов, карт и счетов, а вам вернут сумму овердрафта по идее. Большая хоть сумма? а?
Спасибо за участие.
Нет, сумма небольшая. Но дело ведь не в сумме, а в принципе. За 20 с лишним лет я впервые попал на овер, причем в первый же день, в первые минуты сотрудничества с этим банком. Мне важно было понять, как это получилось, и что я сделал неправильно. Конечно, я сделаю выводы. Ведь если овердрафт по этой карте возможен, то он будет постоянно, для этого его и сделали. Если представители банка не предложат никакого решения, то я откажусь от их услуг. Обходился ведь ранее без ПУМБа, обойдусь и дальше.
Искатель написав: Поверьте, "ВсеКарта" - очень неплохой продукт в наборе из... очень многих карт. Просто надо разобраться, как им пользоваться. И все. Удачи Вам и не спешите с выводами.
И вам спасибо за участие.
Я понял, что Всекарта - это хорошо. Проанализировав ее условия, я решил, что такая карта мне не помешает. Ну хотя бы для того, чтобы можно было на нее скинуть тело депозита моно- и снять без комиссии. Потому и пошел в ПУМБ за ней.
Увы, нигде в рекламе не было информации о том, что по этой карте в первый же день возможен овердрафт. И моего предыдущего опыта не хватило, чтобы это понять. Зато мой опыт говорит о том, что если овердрафт возможен, то он обязательно будет, и не один раз. Это как ружье на стене. Если оно висит, то оно обязательно выстрелит. Мне проще отказаться от этой карты, чем постоянно думать о том, как не влететь на овердрафт.
Искатель написав: Поверьте, "ВсеКарта" - очень неплохой продукт в наборе из... очень многих карт. Просто надо разобраться, как им пользоваться. И все. Удачи Вам и не спешите с выводами.
И вам спасибо за участие.
Я понял, что Всекарта - это хорошо. Проанализировав ее условия, я решил, что такая карта мне не помешает. Ну хотя бы для того, чтобы можно было на нее скинуть тело депозита моно- и снять без комиссии. Потому и пошел в ПУМБ за ней.
Увы, нигде в рекламе не было информации о том, что по этой карте в первый же день возможен овердрафт. И моего предыдущего опыта не хватило, чтобы это понять. Зато мой опыт говорит о том, что если овердрафт возможен, то он обязательно будет, и не один раз. Это как ружье на стене. Если оно висит, то оно обязательно выстрелит. Мне проще отказаться от этой карты, чем постоянно думать о том, как не влететь на овердрафт.
Не надо ничего думать. Просто запишите себе в ячейку памяти: "Ввод и вывод с карты ПУМБа - только с помощью ПУМБ-онлайн". Все. Конечно, Вы этого не могли знать, пока не столкнулись. И я этого не знал, пока не прочел этот форум. Делайте так - и овера больше не будет. А даже если и будет, тут уже неоднократно подсказали: можно позвонить на ГЛ и сумму Вам вернут.
Искатель написав:неоднократно подсказали: можно позвонить на ГЛ и сумму Вам вернут.
Ток нуна знать, шо вернут тока если овер возник при размещении на депо. Если овер случился из-за обнала карты, то овер не вернут Можно попробовать обналичить Монин перевод через менеджер-касса (по картсчету), и тогда менагер АДНАЗНАЧНА скажет, шо денег то на счете ещё нема. Правда они ещё и попробуют быро зачислить/провести этот приход, но и у них ничо не выйдет
Пользуюсь картами Пумбы порядка пяти лет. За все время попадал на теховер раз двадцать (именно по такой же схеме как описана ТС), ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПУМБЫ ДЕНЬГИ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ ). Обращаться надо самому - ждать что кто-то чего-то предложит - ГЛУПО. Примерно с начала этого года не попадаю на овер совсем - Пумба что-то пофиксила именно в своей аппликухе и теперь при её использовании происходит движение не с2с а с2а. При пополнении другими сервисами все осталось по прежнему. Умеющий думать сделает выводы и поступит правильно, остальные будут ждать предложений от представителя, обвинять операциониста, а также отсутствие в рекламе разжеванных алгоритмов работы с картой и аппкой