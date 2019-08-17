Maksi2 написав:[b]Flamingo написав:К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем
Как называлась эта фантастика?
Было у этого какое-то официальное название, но за столько лет стерлось из памяти. Мы называли его просто "снять деньги со счета по РУКЕ и расплатиться РУКОЙ (в одной точке общепита стоял опытный образец терминала). Помню Ющенко приезжал и говорил :" круто"