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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:28

  Maksi2 написав:[b]
  Flamingo написав:К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем :(

Как называлась эта фантастика?

Было у этого какое-то официальное название, но за столько лет стерлось из памяти. Мы называли его просто "снять деньги со счета по РУКЕ и расплатиться РУКОЙ (в одной точке общепита стоял опытный образец терминала). Помню Ющенко приезжал и говорил :" круто"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:38

  evgenkh написав:А если по этой карте овердрафт возможен, то он по ней точно будет еще не раз. Лучше мне ее закрыть.

Логично. Если все так сделают то эти пережитки совка будут обязаны отменить овердрафты, которые мало где остались, в нормальных банках их нету.
А пополнять "Все карту" лучше ихним PUMB онлайном, загнав туда карту Монобанка.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:56

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:Логично. Если все так сделают то эти пережитки совка будут обязаны отменить овердрафты, которые мало где остались, в нормальных банках их нету.

Прошу прощения, но Вы порете чушь! Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"
  Maksi2 написав:А пополнять "Все карту" лучше ихним PUMB онлайном, загнав туда карту Монобанка.

Можно ничего и не заганять - это ведь не Тася - можно просто пополнить Пумбу по номеру карты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:22

  Flamingo написав:Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"

Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:44

Овердрафт у сучасних умовах - це жалюгідна подоба нелімітованої чекової книжки. Ті, хто розпоряджалися такою чековою книжкою, випробували нескінченний (доти, поки їх не виганяли з партійних і міністерських крісел) кайф. А овердрафт - як коротке сп’яніння, після якого настає важке похмілля з питанням, що б’ється в скронях: "Де взяти гроші, щоб погасити кредит?"

https://dtkt.com.ua/show/3bid0934.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:49

  greenozon написав:Овердрафт у сучасних умовах - це жалюгідна подоба нелімітованої чекової книжки. Ті, хто розпоряджалися такою чековою книжкою, випробували нескінченний (доти, поки їх не виганяли з партійних і міністерських крісел) кайф. А овердрафт - як коротке сп’яніння, після якого настає важке похмілля з питанням, що б’ється в скронях: "Де взяти гроші, щоб погасити кредит?"

https://dtkt.com.ua/show/3bid0934.html

Это описан обычный овер, т.н. разрешенный
А есть еще неразрешенный и технический
Вот у ПУМБы часто стреляет именно технический. Причем ПУМБа достаточно лояльно и быстро решает по нему вопросы, правда, если ей их задавать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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