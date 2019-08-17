Flamingo написав:К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем
Как называлась эта фантастика?
Было у этого какое-то официальное название, но за столько лет стерлось из памяти. Мы называли его просто "снять деньги со счета по РУКЕ и расплатиться РУКОЙ (в одной точке общепита стоял опытный образец терминала). Помню Ющенко приезжал и говорил :" круто"
evgenkh написав:А если по этой карте овердрафт возможен, то он по ней точно будет еще не раз. Лучше мне ее закрыть.
Логично. Если все так сделают то эти пережитки совка будут обязаны отменить овердрафты, которые мало где остались, в нормальных банках их нету. А пополнять "Все карту" лучше ихним PUMB онлайном, загнав туда карту Монобанка.
Maksi2 написав:Логично. Если все так сделают то эти пережитки совка будут обязаны отменить овердрафты, которые мало где остались, в нормальных банках их нету.
Прошу прощения, но Вы порете чушь! Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"
Maksi2 написав:А пополнять "Все карту" лучше ихним PUMB онлайном, загнав туда карту Монобанка.
Можно ничего и не заганять - это ведь не Тася - можно просто пополнить Пумбу по номеру карты
Flamingo написав:Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"
Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?
Овердрафт у сучасних умовах - це жалюгідна подоба нелімітованої чекової книжки. Ті, хто розпоряджалися такою чековою книжкою, випробували нескінченний (доти, поки їх не виганяли з партійних і міністерських крісел) кайф. А овердрафт - як коротке сп’яніння, після якого настає важке похмілля з питанням, що б’ється в скронях: "Де взяти гроші, щоб погасити кредит?"