Додано: Нед 18 сер, 2019 14:23

Maksi2 написав: Flamingo написав: Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят" Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"

Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках? Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?

ИМХО Вы смешиваете "мух и котлет". Почти наверняка Вы (как и многие) попадаете на овердрафт довольно часто, просто некоторые банки по некоторым разновидностям овердрафта не применяют к Вам санкции. Это имеет как положительные моменты ("разгружает" сотрудников банка и экономит "трудовые ресурсы банка" от необходимости частого объяснения малосведущим клиентам в принципе элементарных вещей), так и отрицательные моменты - появляется "прослойка клиентов", считающих что так и должно быть, что "овер" - анахронизм, что если "деньги видны в приложении, то они уже зачислены", что если "деньги уже не видны - то почему не заплатили кэшбек ведь деньги уже ушли", и т.п. И лишь столкнувшись с "платой за овер" такие клиенты начинают возмущаться от непонимания: "почему тут так, это не правильно - ведь в других банках не так". Но в том то и дело что правильно и так, и так, и даже еще и так что есть платежи которые банк обязан провести даже если на вашем счету 0 или того хуже ваш счет закрыт, а требование оплатить с него предъявлено банку МПС.Если хотите избегать подобных неприятностей - учитесь, старайтесь понять "технологию проведения банковских операций" - это вовсе не сложно и во многих открытых источниках описано простым языком. Хотите оставаться в "прослойке" - Ваше право - но не удивляйтесь тогда ситуациям, когда вдруг виноватыми вам будут казаться все вокруг, хотя на самом деле не попасть в "неприятную ситуацию" было гораздо проще, чем потом искать из нее выход.