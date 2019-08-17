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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23182319232023212322>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:28

  Maksi2 написав:[b]
  Flamingo написав:К примеру в тот же период времени 1995) я получал доступ к своему счету по технологии трехмерного сканирования моей ладони, которая с ликвидацией в 2000 году по политическим мотивам одного "продвинутого" по тем временам банка, к сожалению умерла. Вот это было круто, а банк Украина была полным отстоем :(

Как называлась эта фантастика?

Было у этого какое-то официальное название, но за столько лет стерлось из памяти. Мы называли его просто "снять деньги со счета по РУКЕ и расплатиться РУКОЙ (в одной точке общепита стоял опытный образец терминала). Помню Ющенко приезжал и говорил :" круто"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:38

  evgenkh написав:А если по этой карте овердрафт возможен, то он по ней точно будет еще не раз. Лучше мне ее закрыть.

Логично. Если все так сделают то эти пережитки совка будут обязаны отменить овердрафты, которые мало где остались, в нормальных банках их нету.
А пополнять "Все карту" лучше ихним PUMB онлайном, загнав туда карту Монобанка.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:56

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:Логично. Если все так сделают то эти пережитки совка будут обязаны отменить овердрафты, которые мало где остались, в нормальных банках их нету.

Прошу прощения, но Вы порете чушь! Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"
  Maksi2 написав:А пополнять "Все карту" лучше ихним PUMB онлайном, загнав туда карту Монобанка.

Можно ничего и не заганять - это ведь не Тася - можно просто пополнить Пумбу по номеру карты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:22

  Flamingo написав:Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"

Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:44

Овердрафт у сучасних умовах - це жалюгідна подоба нелімітованої чекової книжки. Ті, хто розпоряджалися такою чековою книжкою, випробували нескінченний (доти, поки їх не виганяли з партійних і міністерських крісел) кайф. А овердрафт - як коротке сп’яніння, після якого настає важке похмілля з питанням, що б’ється в скронях: "Де взяти гроші, щоб погасити кредит?"

https://dtkt.com.ua/show/3bid0934.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:49

  greenozon написав:Овердрафт у сучасних умовах - це жалюгідна подоба нелімітованої чекової книжки. Ті, хто розпоряджалися такою чековою книжкою, випробували нескінченний (доти, поки їх не виганяли з партійних і міністерських крісел) кайф. А овердрафт - як коротке сп’яніння, після якого настає важке похмілля з питанням, що б’ється в скронях: "Де взяти гроші, щоб погасити кредит?"

https://dtkt.com.ua/show/3bid0934.html

Это описан обычный овер, т.н. разрешенный
А есть еще неразрешенный и технический
Вот у ПУМБы часто стреляет именно технический. Причем ПУМБа достаточно лояльно и быстро решает по нему вопросы, правда, если ей их задавать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:01

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"

Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?

Люто плюсую! За 24 года пользования картами я ни разу нигде не попадал на овердрафт. Это о чем-то говорит? А здесь - в первый же день, в первый же час!
Обратите внимание, здесь все почему-то говорят о сумме, как будто проблема в нескольких гривнах или нескольких копейках. Для меня важен факт!
По карте Всекарта не начисляется процент на остаток собственных средств, поэтому вполне логично, что я стараюсь деньги сразу же снять, перевести, потратить. Если кто-то прислал мне на карту деньги, то я не имею возможности отследить, каким образом он прислал эти деньги, через какую приложуху. Пришло СМС от банка с указанием доступной суммы, я эту сумму взял и потратил на свое усмотрение. А мне тут продвинутые юзеры рассказывают, что деньги вроде бы есть, но на самом деле их нет. Если это так, то этот банк не для меня! Банк мне выдает ту сумму собственных средств, которую сам же и обозначил как доступные. Если же потом он выставляет счет за овердрафт, то я этому банку просто делаю "До свидания!", и не имеет значения, сколько копеек или гривен банк хочет поиметь с меня за то, в чем я не вижу своей вины. Наказывайте копейкой тех, кому это понравится.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:15

  Flamingo написав:Пользуюсь картами Пумбы порядка пяти лет. За все время попадал на теховер раз двадцать (именно по такой же схеме как описана ТС), ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПУМБЫ ДЕНЬГИ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ ).


Терпению терпил я отдаю дань уважения. Но из этого вовсе не следует, что я тоже буду терпилой.

Почему вы делаете упор на том, что во всех случаях деньги вернули? Я не требую возврата денег! Для вас важны деньги, а для меня важен факт. Вы двадцать раз попадали на овердрафт, пока не приспособились, а для меня первый же будет и последним, потому что завтра я закрою счет в таком банке. Все мы разные, и это не так плохо, как вам кажется!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:23

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"

Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?

ИМХО Вы смешиваете "мух и котлет". Почти наверняка Вы (как и многие) попадаете на овердрафт довольно часто, просто некоторые банки по некоторым разновидностям овердрафта не применяют к Вам санкции. Это имеет как положительные моменты ("разгружает" сотрудников банка и экономит "трудовые ресурсы банка" от необходимости частого объяснения малосведущим клиентам в принципе элементарных вещей), так и отрицательные моменты - появляется "прослойка клиентов", считающих что так и должно быть, что "овер" - анахронизм, что если "деньги видны в приложении, то они уже зачислены", что если "деньги уже не видны - то почему не заплатили кэшбек ведь деньги уже ушли", и т.п. И лишь столкнувшись с "платой за овер" такие клиенты начинают возмущаться от непонимания: "почему тут так, это не правильно - ведь в других банках не так". Но в том то и дело что правильно и так, и так, и даже еще и так что есть платежи которые банк обязан провести даже если на вашем счету 0 или того хуже ваш счет закрыт, а требование оплатить с него предъявлено банку МПС.
Если хотите избегать подобных неприятностей - учитесь, старайтесь понять "технологию проведения банковских операций" - это вовсе не сложно и во многих открытых источниках описано простым языком. Хотите оставаться в "прослойке" - Ваше право - но не удивляйтесь тогда ситуациям, когда вдруг виноватыми вам будут казаться все вокруг, хотя на самом деле не попасть в "неприятную ситуацию" было гораздо проще, чем потом искать из нее выход.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:23

evgenkh

Вы точно не из котобанды? :lol:
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:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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