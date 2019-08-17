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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2319232023212322> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 777 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 777 Додано: Нед 18 сер, 2019 14:28

правда я тоже

но мы рыжие оч. разные он просто рыжийправда я тожено мы рыжие оч. разные ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28938 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3348 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 14:35 uaprofi написав: evgenkh



Вы точно не из котобанды? Вы точно не из котобанды?



Что заставляет вас думать, что я из котобанды? Уж не то ли, что я по окончании срока депозита решил перекинуть деньги из моно в ПУМБ ?



Еще во времена первых депозитов я предлагал моно сделать депозит со свободным снятием. То, что они сделали в итоге (депозит с возможностью досрочного расторжения) я расценил как надругательство над здравым смыслом. А вот "Свободный" от ПУМБ меня вполне устраивает. Я бы его пополнял и дальше, если бы не открывшийся риск влететь на овердрафт. Открыл, пополнял, теперь осталось исправить свою ошибку и закрыть. Что заставляет вас думать, что я из котобанды? Уж не то ли, что я по окончании срока депозита решил перекинуть деньги из моно в ПУМБ ?Еще во времена первых депозитов я предлагал моно сделать депозит со свободным снятием. То, что они сделали в итоге (депозит с возможностью досрочного расторжения) я расценил как надругательство над здравым смыслом. А вот "Свободный" от ПУМБ меня вполне устраивает. Я бы его пополнял и дальше, если бы не открывшийся риск влететь на овердрафт. Открыл, пополнял, теперь осталось исправить свою ошибку и закрыть. evgenkh

Повідомлень: 89 З нами з: 20.06.16 Подякував: 153 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 14:38 evgenkh написав: Flamingo написав: Пользуюсь картами Пумбы порядка пяти лет. За все время попадал на теховер раз двадцать (именно по такой же схеме как описана ТС), ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПУМБЫ ДЕНЬГИ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ ). Пользуюсь картами Пумбы порядка пяти лет. За все время попадал на теховер раз двадцать (именно по такой же схеме как описана ТС), ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПУМБЫ ДЕНЬГИ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ ).



Терпению терпил я отдаю дань уважения. Но из этого вовсе не следует, что я тоже буду терпилой.



Почему вы делаете упор на том, что во всех случаях деньги вернули? Я не требую возврата денег! Для вас важны деньги, а для меня важен факт. Вы двадцать раз попадали на овердрафт, пока не приспособились, а для меня первый же будет и последним, потому что завтра я закрою счет в таком банке. Все мы разные, и это не так плохо, как вам кажется! Терпению терпил я отдаю дань уважения. Но из этого вовсе не следует, что я тоже буду терпилой.Почему вы делаете упор на том, что во всех случаях деньги вернули? Я не требую возврата денег! Для вас важны деньги, а для меня важен факт. Вы двадцать раз попадали на овердрафт, пока не приспособились, а для меня первый же будет и последним, потому что завтра я закрою счет в таком банке., и это не так плохо, как вам кажется!

Извините но своим двумя последними постами Вы лишний раз показали, что Вы невежда и кичитесь своим невежеством. Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ. Более того - попав в эту ситуацию и получив на форуме вполне конкретные советы не только как из нее выйти без потерь, но и еще не допустить подобного впредь - Вы с важным видом продолжаете надувать все из тех же соплей пузыри, обзывая советчиков терпилами и пугая банк, закрытием счета. Да бога ради - закрывайте - от этого выиграют все - и форум, и Вы сами. Извините но своим двумя последними постами Вы лишний раз показали, что Вы невежда и кичитесь своим невежеством. Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ. Более того - попав в эту ситуацию и получив на форуме вполне конкретные советы не только как из нее выйти без потерь, но и еще не допустить подобного впредь - Вы с важным видом продолжаете надувать все из тех же соплей пузыри, обзывая советчиков терпилами и пугая банк, закрытием счета. Да бога ради - закрывайте - от этого выиграют все - и форум, и Вы сами. Flamingo

Повідомлень: 2694 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 14:39 Re: ПУМБ evgenkh написав: я по окончании срока депозита решил перекинуть деньги из моно в ПУМБ я по окончании срока депозита решил перекинуть деньги из моно в ПУМБ

надо знать как кидать

знать регламент и тарифы на подобные кидки

делофто надо знать как кидатьзнать регламент и тарифы на подобные кидкиделофто ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28938 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3348 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 14:52 Господа, а ткните меня плиз носом в тарифы где у них написан размер %%% за офер по депозитным картам. ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2938 З нами з: 21.04.11 Подякував: 460 раз. Подякували: 294 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 14:53 evgenkh написав: Maksi2 написав: Flamingo написав: Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят" Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"

Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках? Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?

Люто плюсую! За 24 года пользования картами я ни разу нигде не попадал на овердрафт. Это о чем-то говорит? А здесь - в первый же день, в первый же час!

Обратите внимание, здесь все почему-то говорят о сумме, как будто проблема в нескольких гривнах или нескольких копейках. Для меня важен факт!

По карте Всекарта не начисляется процент на остаток собственных средств, поэтому вполне логично, что я стараюсь деньги сразу же снять, перевести, потратить. Если кто-то прислал мне на карту деньги, то я не имею возможности отследить, каким образом он прислал эти деньги, через какую приложуху. Пришло СМС от банка с указанием доступной суммы, я эту сумму взял и потратил на свое усмотрение. А мне тут продвинутые юзеры рассказывают, что деньги вроде бы есть, но на самом деле их нет. Если это так, то этот банк не для меня! Банк мне выдает ту сумму собственных средств, которую сам же и обозначил как доступные. Если же потом он выставляет счет за овердрафт, то я этому банку просто делаю "До свидания!", и не имеет значения, сколько копеек или гривен банк хочет поиметь с меня за то, в чем я не вижу своей вины. Наказывайте копейкой тех, кому это понравится. Люто плюсую! За 24 года пользования картами я ни разу нигде не попадал на овердрафт. Это о чем-то говорит? А здесь - в первый же день, в первый же час!Обратите внимание, здесь все почему-то говорят о сумме, как будто проблема в нескольких гривнах или нескольких копейках. Для меня важен факт!По карте Всекарта не начисляется процент на остаток собственных средств, поэтому вполне логично, что я стараюсь деньги сразу же снять, перевести, потратить. Если кто-то прислал мне на карту деньги, то я не имею возможности отследить, каким образом он прислал эти деньги, через какую приложуху. Пришло СМС от банка с указанием доступной суммы, я эту сумму взял и потратил на свое усмотрение. А мне тут продвинутые юзеры рассказывают, что деньги вроде бы есть, но на самом деле их нет. Если это так, то этот банк не для меня! Банк мне выдает ту сумму собственных средств, которую сам же и обозначил как доступные. Если же потом он выставляет счет за овердрафт, то я этому банку просто делаю "До свидания!", и не имеет значения, сколько копеек или гривен банк хочет поиметь с меня за то, в чем я не вижу своей вины. Наказывайте копейкой тех, кому это понравится.

В таком случае, вы не какой не продвинутый пользователь и для вас есть только два банка в стране - моня и приват. Во всех остальных банках, при такой операции вы так же бы попали на технический овердрафт, только в одних вам бы система не позволила разместить депо, у других теховер бесплатен, ну а пумб в частности, просто его возвращает после обращения клиента. Так что только приват и моня В таком случае, вы не какой не продвинутый пользователь и для вас есть только два банка в стране - моня и приват. Во всех остальных банках, при такой операции вы так же бы попали на технический овердрафт, только в одних вам бы система не позволила разместить депо, у других теховер бесплатен, ну а пумб в частности, просто его возвращает после обращения клиента. Так что только приват и моня F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9722 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 14:58 evgenkh

я не знаю как Вашем случает (так как Вы пополняли карту ПУМБа через приложение Мони)

Но обычно если пополнение происходит через ИБ ПУМБа и после пополнение депо вдруг вылазит овер - то они всё возвращают после обращения в поддержку. ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2938 З нами з: 21.04.11 Подякував: 460 раз. Подякували: 294 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 15:06 evgenkh написав: Maksi2 написав: Flamingo написав: Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят" Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"

Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках? Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?

Люто плюсую! За 24 года пользования картами я ни разу нигде не попадал на овердрафт. Это о чем-то говорит? А здесь - в первый же день, в первый же час!

Обратите внимание, здесь все почему-то говорят о сумме, как будто проблема в нескольких гривнах или нескольких копейках. Для меня важен факт!

По карте Всекарта не начисляется процент на остаток собственных средств, поэтому вполне логично, что я стараюсь деньги сразу же снять, перевести, потратить. Если кто-то прислал мне на карту деньги, то я не имею возможности отследить, каким образом он прислал эти деньги, через какую приложуху. Пришло СМС от банка с указанием доступной суммы, я эту сумму взял и потратил на свое усмотрение. А мне тут продвинутые юзеры рассказывают, что деньги вроде бы есть, но на самом деле их нет. Если это так, то этот банк не для меня! Банк мне выдает ту сумму собственных средств, которую сам же и обозначил как доступные. Если же потом он выставляет счет за овердрафт, то я этому банку просто делаю "До свидания!", и не имеет значения, сколько копеек или гривен банк хочет поиметь с меня за то, в чем я не вижу своей вины. Наказывайте копейкой тех, кому это понравится. Люто плюсую! За 24 года пользования картами я ни разу нигде не попадал на овердрафт. Это о чем-то говорит? А здесь - в первый же день, в первый же час!Обратите внимание, здесь все почему-то говорят о сумме, как будто проблема в нескольких гривнах или нескольких копейках. Для меня важен факт!По карте Всекарта не начисляется процент на остаток собственных средств, поэтому вполне логично, что я стараюсь деньги сразу же снять, перевести, потратить. Если кто-то прислал мне на карту деньги, то я не имею возможности отследить, каким образом он прислал эти деньги, через какую приложуху. Пришло СМС от банка с указанием доступной суммы, я эту сумму взял и потратил на свое усмотрение. А мне тут продвинутые юзеры рассказывают, что деньги вроде бы есть, но на самом деле их нет. Если это так, то этот банк не для меня! Банк мне выдает ту сумму собственных средств, которую сам же и обозначил как доступные. Если же потом он выставляет счет за овердрафт, то я этому банку просто делаю "До свидания!", и не имеет значения, сколько копеек или гривен банк хочет поиметь с меня за то, в чем я не вижу своей вины. Наказывайте копейкой тех, кому это понравится.

Это говорит о том, что Вы не всегда наиболее эффективно использовали ваши деньги.

Иначе обязательно бы, перед началом использования новый карты, изучили сроки, каналы, регламенты зачисления-списания. Это говорит о том, что Вы не всегда наиболее эффективно использовали ваши деньги.Иначе обязательно бы, перед началом использования новый карты, изучили сроки, каналы, регламенты зачисления-списания. guntherhouse777 Повідомлень: 4042 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 15:11 Flamingo написав: Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ. Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ.

Да вроде бы уже давно я признал свою ошибку. Прийдя в банк открывать карту и депозит, я не разобрался, как это работает. У меня просто не было времени разобраться. И никто не пожелал мне объяснить, что я сейчас, в первую же минуту, влечу на овердрафт. Я много раз открывал депозиты и в отделениях, и онлайн, и ничего подобного не было. Разумеется, ничего подобного предположить не мог.



Сейчас я уже понял, как это работает. За это мне выставили некоторый символический счет, который я готов заплатить. Но что-либо исправлять в этой ситуации и приспосабливаться на будущее у меня нет желания. Закрытие карты будет самым оптимальным решением и для меня, и для банка. Это не угроза. Это обычная банковская операция, которая не запрещена законом. Да вроде бы уже давно я признал свою ошибку. Прийдя в банк открывать карту и депозит, я не разобрался, как это работает. У меня просто не было времени разобраться. И никто не пожелал мне объяснить, что я сейчас, в первую же минуту, влечу на овердрафт. Я много раз открывал депозиты и в отделениях, и онлайн, и ничего подобного не было. Разумеется, ничего подобного предположить не мог.Сейчас я уже понял, как это работает. За это мне выставили некоторый символический счет, который я готов заплатить. Но что-либо исправлять в этой ситуации и приспосабливаться на будущее у меня нет желания. Закрытие карты будет самым оптимальным решением и для меня, и для банка. Это не угроза. Это обычная банковская операция, которая не запрещена законом. evgenkh

Повідомлень: 89 З нами з: 20.06.16 Подякував: 153 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 15:18 Re: ПУМБ evgenkh написав: который я готов заплатить.

Глупо Глупо qwe_ua Повідомлень: 1745 З нами з: 16.03.10 Подякував: 198 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2319232023212322> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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