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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 14:28
он просто рыжий
правда я тоже
но мы рыжие оч. разные
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:35
uaprofi написав:evgenkh
Вы точно не из котобанды?
Что заставляет вас думать, что я из котобанды? Уж не то ли, что я по окончании срока депозита решил перекинуть деньги из моно в ПУМБ ?
Еще во времена первых депозитов я предлагал моно сделать депозит со свободным снятием. То, что они сделали в итоге (депозит с возможностью досрочного расторжения) я расценил как надругательство над здравым смыслом. А вот "Свободный" от ПУМБ меня вполне устраивает. Я бы его пополнял и дальше, если бы не открывшийся риск влететь на овердрафт. Открыл, пополнял, теперь осталось исправить свою ошибку и закрыть.
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evgenkh
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:38
evgenkh написав: Flamingo написав:
Пользуюсь картами Пумбы порядка пяти лет. За все время попадал на теховер раз двадцать (именно по такой же схеме как описана ТС), ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПУМБЫ ДЕНЬГИ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ ).
Терпению терпил я отдаю дань уважения. Но из этого вовсе не следует, что я тоже буду терпилой.
Почему вы делаете упор на том, что во всех случаях деньги вернули? Я не требую возврата денег! Для вас важны деньги, а для меня важен факт. Вы двадцать раз попадали на овердрафт, пока не приспособились, а для меня первый же будет и последним, потому что завтра я закрою счет в таком банке. Все мы разные
, и это не так плохо, как вам кажется!
Извините но своим двумя последними постами Вы лишний раз показали, что Вы невежда и кичитесь своим невежеством. Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ. Более того - попав в эту ситуацию и получив на форуме вполне конкретные советы не только как из нее выйти без потерь, но и еще не допустить подобного впредь - Вы с важным видом продолжаете надувать все из тех же соплей пузыри, обзывая советчиков терпилами и пугая банк, закрытием счета. Да бога ради - закрывайте - от этого выиграют все - и форум, и Вы сами.
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Flamingo
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:39
evgenkh написав:
я по окончании срока депозита решил перекинуть деньги из моно в ПУМБ
надо знать как кидать
знать регламент и тарифы на подобные кидки
делофто
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:52
Господа, а ткните меня плиз носом в тарифы где у них написан размер %%% за офер по депозитным картам.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:53
evgenkh написав: Maksi2 написав: Flamingo написав:
Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"
Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?
Люто плюсую! За 24 года пользования картами я ни разу нигде не попадал на овердрафт. Это о чем-то говорит? А здесь - в первый же день, в первый же час!
Обратите внимание, здесь все почему-то говорят о сумме, как будто проблема в нескольких гривнах или нескольких копейках. Для меня важен факт!
По карте Всекарта не начисляется процент на остаток собственных средств, поэтому вполне логично, что я стараюсь деньги сразу же снять, перевести, потратить. Если кто-то прислал мне на карту деньги, то я не имею возможности отследить, каким образом он прислал эти деньги, через какую приложуху. Пришло СМС от банка с указанием доступной суммы, я эту сумму взял и потратил на свое усмотрение. А мне тут продвинутые юзеры рассказывают, что деньги вроде бы есть, но на самом деле их нет. Если это так, то этот банк не для меня! Банк мне выдает ту сумму собственных средств, которую сам же и обозначил как доступные. Если же потом он выставляет счет за овердрафт, то я этому банку просто делаю "До свидания!", и не имеет значения, сколько копеек или гривен банк хочет поиметь с меня за то, в чем я не вижу своей вины. Наказывайте копейкой тех, кому это понравится.
В таком случае, вы не какой не продвинутый пользователь и для вас есть только два банка в стране - моня и приват. Во всех остальных банках, при такой операции вы так же бы попали на технический овердрафт, только в одних вам бы система не позволила разместить депо, у других теховер бесплатен, ну а пумб в частности, просто его возвращает после обращения клиента. Так что только приват и моня
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:58
evgenkh
я не знаю как Вашем случает (так как Вы пополняли карту ПУМБа через приложение Мони)
Но обычно если пополнение происходит через ИБ ПУМБа и после пополнение депо вдруг вылазит овер - то они всё возвращают после обращения в поддержку.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Нед 18 сер, 2019 15:06
evgenkh написав: Maksi2 написав: Flamingo написав:
Овердрафт есть ВО ВСЕХ банках. Попробуйте нарваться на Мото-платеж с нулевым (или меньше чем сумма платежа) остатке по карте привата или мони и будете неприятно удивлены от того как они вас "вжарят"
Во всех? А попадаем на них только в самых конченых банках?
Люто плюсую! За 24 года пользования картами я ни разу нигде не попадал на овердрафт. Это о чем-то говорит? А здесь - в первый же день, в первый же час!
Обратите внимание, здесь все почему-то говорят о сумме, как будто проблема в нескольких гривнах или нескольких копейках. Для меня важен факт!
По карте Всекарта не начисляется процент на остаток собственных средств, поэтому вполне логично, что я стараюсь деньги сразу же снять, перевести, потратить. Если кто-то прислал мне на карту деньги, то я не имею возможности отследить, каким образом он прислал эти деньги, через какую приложуху. Пришло СМС от банка с указанием доступной суммы, я эту сумму взял и потратил на свое усмотрение. А мне тут продвинутые юзеры рассказывают, что деньги вроде бы есть, но на самом деле их нет. Если это так, то этот банк не для меня! Банк мне выдает ту сумму собственных средств, которую сам же и обозначил как доступные. Если же потом он выставляет счет за овердрафт, то я этому банку просто делаю "До свидания!", и не имеет значения, сколько копеек или гривен банк хочет поиметь с меня за то, в чем я не вижу своей вины. Наказывайте копейкой тех, кому это понравится.
Это говорит о том, что Вы не всегда наиболее эффективно использовали ваши деньги.
Иначе обязательно бы, перед началом использования новый карты, изучили сроки, каналы, регламенты зачисления-списания.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 18 сер, 2019 15:11
Flamingo написав:
Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ.
Да вроде бы уже давно я признал свою ошибку. Прийдя в банк открывать карту и депозит, я не разобрался, как это работает. У меня просто не было времени разобраться. И никто не пожелал мне объяснить, что я сейчас, в первую же минуту, влечу на овердрафт. Я много раз открывал депозиты и в отделениях, и онлайн, и ничего подобного не было. Разумеется, ничего подобного предположить не мог.
Сейчас я уже понял, как это работает. За это мне выставили некоторый символический счет, который я готов заплатить. Но что-либо исправлять в этой ситуации и приспосабливаться на будущее у меня нет желания. Закрытие карты будет самым оптимальным решением и для меня, и для банка. Это не угроза. Это обычная банковская операция, которая не запрещена законом.
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evgenkh
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Додано: Нед 18 сер, 2019 15:18
evgenkh написав:который я готов заплатить.
Глупо
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qwe_ua
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