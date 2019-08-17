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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23202321232223232324>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:22

  uaprofi написав:Но обычно если пополнение происходит через ИБ ПУМБа и после пополнение депо вдруг вылазит овер - то они всё возвращают после обращения в поддержку.


Если после пополнения депозита собственными средствами у меня вылазит овердрафт, то я ошибся с выбором банка. Эту ошибку я исправлю в первый же рабочий день. Возвращать мне ничего не нужно, ведь это честно заработанные банком деньги.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:28

  qwe_ua написав:
evgenkh написав:который я готов заплатить.

Глупо


Обоснуйте.

Здесь же написали, что это я не изучил тарифы, не изучил регламент и сроки зачисления денег. Вины операциониста, открывшего мне депозит, нет, вина полностью моя. Я готов отвечать за свои непреднамеренные ошибки. Но только один раз. Второго раза не будет. Не собираюсь я больше пополнять свой депозит. Мало ли чего я там еще наделаю неправильно...
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:32

Re: ПУМБ

evgenkh написав:[
Обоснуйте.

Смысл платить? Ссзб?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:36

  uaprofi написав:Господа, а ткните меня плиз носом в тарифы где у них написан размер %%% за офер по депозитным картам.

Несанкціонований овердрафт» –
заборгованість Клієнта перед Банком, що не була обумовлена Договором, не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення та яка виникає внаслідок здійснення Клієнтом видаткових операцій з Карткового рахунку на суму, що перевищує встановлений Банком розмір Платіжного ліміту.

ДКБО, 4.1.9.
... и рыжему покажите, а то он решил по классике на зло кондуктору купить билет и идти пешком... ото за дурною головою і ногам нема покою :lol: :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Нед 18 сер, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:40

Re: ПУМБ

  evgenkh написав:Но что-либо исправлять в этой ситуации и приспосабливаться на будущее у меня нет желания

Ну, значит, Приват и Моня - это Ваш удел, Ваш потолок.
Ибо теховер - есть практически везде, и в большинстве случаев - платный.

Не умеем делать правильно - либо учимся делать правильно, либо спонсируем, либо сидим в Привате-Моне и не жужжим.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:42

  evgenkh написав:
  Flamingo написав: Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ.

Да вроде бы уже давно я признал свою ошибку. Прийдя в банк открывать карту и депозит, я не разобрался, как это работает. У меня просто не было времени разобраться. И никто не пожелал мне объяснить, что я сейчас, в первую же минуту, влечу на овердрафт. Я много раз открывал депозиты и в отделениях, и онлайн, и ничего подобного не было. Разумеется, ничего подобного предположить не мог...

"Если к вам не прижимаются в метро, то это совсем не означает, что метро в Париже не существует" х/ф Ищите женщину
Я вам уже выше написал, при операции п2п перевода на карту любого банка сторонними ресурсами, возникает технический овердрафт - авторизационный остаток по карте увеличился, а денег на счету фактически ещё нет. Более лояльные банки просто решили, что за технический овердрафт у нас платы нет, более дремучие, не дают провести никаких операций по списанию средств, пока они фактически не поступят, хитропопые как пумб, решили бороться с обналичкой со своих карт, поэтому сделали теховер платным, но в случае если деньги остаются в банке на депозите, а не снимаются наличкой в банкомате, пумб плату за теховер возвращает.
Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.
Можно конечно на это обижаться, но лучше впитать новые знания, осмыслить их и продолжать пользоваться услугами банков страны более осознанно.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:42

  qwe_ua написав:
evgenkh написав:[
Обоснуйте.

Смысл платить? Ссзб?


Выставлен счет. Я привык по счетам платить, тем более, что авторитетный пользователь объяснил, что это целиком моя вина. Платить нужно. Это будет мне хорошим уроком, за который заплатить не жалко. Тем более, что сумма символическая. Стоимость выпуска бесконтактной неименной карты больше, чем выставленный мне счет за преподанный урок.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:47

  evgenkh написав:
  qwe_ua написав:
evgenkh написав:[
Обоснуйте.

Смысл платить? Ссзб?


Выставлен счет. Я привык по счетам платить, тем более, что авторитетный пользователь объяснил, что это целиком моя вина. Платить нужно. Это будет мне хорошим уроком, за который заплатить не жалко. Тем более, что сумма символическая. Стоимость выпуска бесконтактной неименной карты больше, чем выставленный мне счет за преподанный урок.

Это будет для вас платный, но невыученный урок... покажите свою обучаемость - сделайте наоборот :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:49

Re: ПУМБ

  evgenkh написав:Стоимость выпуска бесконтактной неименной карты больше, чем выставленный мне счет за преподанный

Ваащето в пакете всеКарта выдают ДВЕ бесплатных карты, одну мона и доверенное лицо оформить
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:53

  Stringer написав: Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.
Можно конечно на это обижаться, но лучше впитать новые знания, осмыслить их и продолжать пользоваться услугами банков страны более осознанно.


Наверное вы правы. Теорию я знал, но вот о том, что именно здесь, за столиком операциониста в ПУМБе меня поджидает засада, даже и предположить не мог.

Да, долгое время основной картой у меня была приватовская, остальные - как запасные. С появлением моно основной стала она. Поскольку в планах было отказаться от услуг Привата, нашел вот Всекарту от ПУМБа.

К сожалению, я уже в том возрасте, когда трудно расставаться с привычками. Ну не смогу я каждый раз после пополнения депозита просить саппорт вернуть деньги за образовавшийся овердрафт. Пока верну деньги в моно на краткосрочный депозит, а там может еще кто-то выпустит интересную карту. Каким будет мой первый вопрос при получении новой карты, несложно догадаться.
evgenkh
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