Если после пополнения депозита собственными средствами у меня вылазит овердрафт, то я ошибся с выбором банка. Эту ошибку я исправлю в первый же рабочий день. Возвращать мне ничего не нужно, ведь это честно заработанные банком деньги.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 15:22
Если после пополнения депозита собственными средствами у меня вылазит овердрафт, то я ошибся с выбором банка. Эту ошибку я исправлю в первый же рабочий день. Возвращать мне ничего не нужно, ведь это честно заработанные банком деньги.
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:28
Обоснуйте.
Здесь же написали, что это я не изучил тарифы, не изучил регламент и сроки зачисления денег. Вины операциониста, открывшего мне депозит, нет, вина полностью моя. Я готов отвечать за свои непреднамеренные ошибки. Но только один раз. Второго раза не будет. Не собираюсь я больше пополнять свой депозит. Мало ли чего я там еще наделаю неправильно...
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:32
Re: ПУМБ
Смысл платить? Ссзб?
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:36
... и рыжему покажите, а то он решил по классике на зло кондуктору купить билет и идти пешком... ото за дурною головою і ногам нема покою
Востаннє редагувалось clientage в Нед 18 сер, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:40
Re: ПУМБ
Ну, значит, Приват и Моня - это Ваш удел, Ваш потолок.
Ибо теховер - есть практически везде, и в большинстве случаев - платный.
Не умеем делать правильно - либо учимся делать правильно, либо спонсируем, либо сидим в Привате-Моне и не жужжим.
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:42
"Если к вам не прижимаются в метро, то это совсем не означает, что метро в Париже не существует" х/ф Ищите женщину
Я вам уже выше написал, при операции п2п перевода на карту любого банка сторонними ресурсами, возникает технический овердрафт - авторизационный остаток по карте увеличился, а денег на счету фактически ещё нет. Более лояльные банки просто решили, что за технический овердрафт у нас платы нет, более дремучие, не дают провести никаких операций по списанию средств, пока они фактически не поступят, хитропопые как пумб, решили бороться с обналичкой со своих карт, поэтому сделали теховер платным, но в случае если деньги остаются в банке на депозите, а не снимаются наличкой в банкомате, пумб плату за теховер возвращает.
Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.
Можно конечно на это обижаться, но лучше впитать новые знания, осмыслить их и продолжать пользоваться услугами банков страны более осознанно.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 15:42
Выставлен счет. Я привык по счетам платить, тем более, что авторитетный пользователь объяснил, что это целиком моя вина. Платить нужно. Это будет мне хорошим уроком, за который заплатить не жалко. Тем более, что сумма символическая. Стоимость выпуска бесконтактной неименной карты больше, чем выставленный мне счет за преподанный урок.
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:47
Это будет для вас платный, но невыученный урок... покажите свою обучаемость - сделайте наоборот
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:49
Re: ПУМБ
Ваащето в пакете всеКарта выдают ДВЕ бесплатных карты, одну мона и доверенное лицо оформить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:53
Наверное вы правы. Теорию я знал, но вот о том, что именно здесь, за столиком операциониста в ПУМБе меня поджидает засада, даже и предположить не мог.
Да, долгое время основной картой у меня была приватовская, остальные - как запасные. С появлением моно основной стала она. Поскольку в планах было отказаться от услуг Привата, нашел вот Всекарту от ПУМБа.
К сожалению, я уже в том возрасте, когда трудно расставаться с привычками. Ну не смогу я каждый раз после пополнения депозита просить саппорт вернуть деньги за образовавшийся овердрафт. Пока верну деньги в моно на краткосрочный депозит, а там может еще кто-то выпустит интересную карту. Каким будет мой первый вопрос при получении новой карты, несложно догадаться.
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