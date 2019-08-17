Додано: Нед 18 сер, 2019 15:42

evgenkh написав: Flamingo написав: Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ. Вы не разобравшись, как это работает, допустили ошибку и уже несколько страниц возите тут сопли, обвиняя всех и вся, кроме истинных виновников сложившейся ситуации - СОБСТВЕННОЕ НЕЗНАНИЕ помноженное на НЕЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ.

Да вроде бы уже давно я признал свою ошибку. Прийдя в банк открывать карту и депозит, я не разобрался, как это работает. У меня просто не было времени разобраться. И никто не пожелал мне объяснить, что я сейчас, в первую же минуту, влечу на овердрафт. Я много раз открывал депозиты и в отделениях, и онлайн, и ничего подобного не было. Разумеется, ничего подобного предположить не мог... Да вроде бы уже давно я признал свою ошибку. Прийдя в банк открывать карту и депозит, я не разобрался, как это работает. У меня просто не было времени разобраться. И никто не пожелал мне объяснить, что я сейчас, в первую же минуту, влечу на овердрафт. Я много раз открывал депозиты и в отделениях, и онлайн, и ничего подобного не было. Разумеется, ничего подобного предположить не мог...

"Если к вам не прижимаются в метро, то это совсем не означает, что метро в Париже не существует" х/ф Ищите женщинуЯ вам уже выше написал, при операции п2п перевода на карту любого банка сторонними ресурсами, возникает технический овердрафт - авторизационный остаток по карте увеличился, а денег на счету фактически ещё нет. Более лояльные банки просто решили, что за технический овердрафт у нас платы нет, более дремучие, не дают провести никаких операций по списанию средств, пока они фактически не поступят, хитропопые как пумб, решили бороться с обналичкой со своих карт, поэтому сделали теховер платным, но в случае если деньги остаются в банке на депозите, а не снимаются наличкой в банкомате, пумб плату за теховер возвращает.Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.Можно конечно на это обижаться, но лучше впитать новые знания, осмыслить их и продолжать пользоваться услугами банков страны более осознанно.