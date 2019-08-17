Неужели так трудно пополнять свою карту не мониным переводом, а пумбовским пополнением ?
Если это реально трудно - то никуда и не суйтесь из моно, везде побреют
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Додано: Нед 18 сер, 2019 15:59
Неужели так трудно пополнять свою карту не мониным переводом, а пумбовским пополнением ?
Если это реально трудно - то никуда и не суйтесь из моно, везде побреют
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:01
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:08
Десять раз уже сказано: теховер есть везде кроме Мони и Привата.
Не хотите с ним мириться - сидите в этом чёрно-зелёном болоте
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:12
У вас какие то комплексы.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Хреново когда из ошибок вы не делаете выводов. А выводы просты
1) позвонить на гарячку и вернуть штраф, поскольку деньги леглии на депозит.
2) учится. Овердрафт есть везде, кроме мони и привата. В каждом банке есть регламенты, которые надо знать и учитывать
3) если п2 тяжко - сидеть в привате и Моне и не высовываться, нося торбы с налом между банковскими депозитами.
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:13
Не думаю, а точно знаю.
Не хотите вникать, воля ваша, тогда каждый следущий банк и карта будет для вас лотереей - платный овердрафт в этом банке по этой конкретной карте, или нет.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:14
Неожиданно так...
Перед тем, как идти за картой, я установил из маркета мобильное приложение, но оно не запустилось. Из отзывов я узнал, что на моей версии Андроида оно перестало работать еще в мае месяце. После этого вышло уже 4 (четыре) обновления, но проблема до сих пор не решена, разработчики снова и снова просят подождать очередного обновления.
Так вот, когда я сказал об этом девушке-операционистке, та рассмеялась и ответила, что приложение и не будет у меня работать, потому что оно скачано не по ее ссылке (!). Как вам такое откровение? Разумеется, и по ее ссылке приложение не открылось, на несколько секунд появился белый экран, после чего выбросило на рабочий стол. Я предложил девушке почитать отзывы о приложении, но она ответила, что у нее нет времени читать всякую ерунду.
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:15
При такой манипуляции вы попадете на теховер в сл. банках: Аваль, Ощад, Таском, Аккорд. Кстати, и они ни при каких условиях этот овер не сторнируют, а отл. от ПУМБы.
Альфа не разрешит разместиться на ДохСейфе, но на её сбере -- мона. Да и тока с Пакетных.
Скорее всего не будет теховера у ОТП
Советую вам зайти в Шапито, ну т.е. в А-Банк, там все чики-пики в этом плане
ПС. Ах дааа, про теховер нуна справшивать у нач.отд-я, а не у линейного менагера. Хотя и среди линейных есть просветлённые
В любом отд-и ПУМБы есть планшет с рабочей апликухой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:29
Черно-зеленое болото говорите?! Красиво звучит!
Я так понимаю, что ПУМБ-онлайн что в мобильном исполнении, что в веб-версии - это вершина прогресса в банковской сфере, только я этого не оценил. Ну да, я ведь в том возрасте, когда всё новое и прогрессивное воспринимается с трудом. Пожалуй, есть смысл отказаться от этого совершенства, которое предлагает ПУМБ, и вернуться в свое черно-зеленое болото. Вы меня убедили!
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:35
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