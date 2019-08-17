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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2321232223232324>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:59

  evgenkh написав:К сожалению, я уже в том возрасте, когда трудно расставаться с привычками

Неужели так трудно пополнять свою карту не мониным переводом, а пумбовским пополнением ?
Если это реально трудно - то никуда и не суйтесь из моно, везде побреют
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:01

  Stringer написав:Это будет для вас платный, но невыученный урок... покажите свою обучаемость - сделайте наоборот :mrgreen:


Думаете, что и со следующей картой следующего банка я снова попаду на овердрафт? Ну тогда можно будет смело назвать меня старым дураком. И даже жалеть не нужно. Так мне и надо!
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:08

  evgenkh написав:Думаете, что и со следующей картой следующего банка я снова попаду на овердрафт?

Десять раз уже сказано: теховер есть везде кроме Мони и Привата.
Не хотите с ним мириться - сидите в этом чёрно-зелёном болоте
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:12

  evgenkh написав:
  Stringer написав:Это будет для вас платный, но невыученный урок... покажите свою обучаемость - сделайте наоборот :mrgreen:


Думаете, что и со следующей картой следующего банка я снова попаду на овердрафт? Ну тогда можно будет смело назвать меня старым дураком. И даже жалеть не нужно. Так мне и надо!

У вас какие то комплексы.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Хреново когда из ошибок вы не делаете выводов. А выводы просты
1) позвонить на гарячку и вернуть штраф, поскольку деньги леглии на депозит.
2) учится. Овердрафт есть везде, кроме мони и привата. В каждом банке есть регламенты, которые надо знать и учитывать
3) если п2 тяжко - сидеть в привате и Моне и не высовываться, нося торбы с налом между банковскими депозитами.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:13

  evgenkh написав:
  Stringer написав:Это будет для вас платный, но невыученный урок... покажите свою обучаемость - сделайте наоборот :mrgreen:


Думаете, что и со следующей картой следующего банка я снова попаду на овердрафт? Ну тогда можно будет смело назвать меня старым дураком. И даже жалеть не нужно. Так мне и надо!

Не думаю, а точно знаю.
Не хотите вникать, воля ваша, тогда каждый следущий банк и карта будет для вас лотереей - платный овердрафт в этом банке по этой конкретной карте, или нет.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:14

  mustbe написав:
  evgenkh написав:К сожалению, я уже в том возрасте, когда трудно расставаться с привычками

Неужели так трудно пополнять свою карту не мониным переводом, а пумбовским пополнением ?
Если это реально трудно - то никуда и не суйтесь из моно, везде побреют


Неожиданно так...

Перед тем, как идти за картой, я установил из маркета мобильное приложение, но оно не запустилось. Из отзывов я узнал, что на моей версии Андроида оно перестало работать еще в мае месяце. После этого вышло уже 4 (четыре) обновления, но проблема до сих пор не решена, разработчики снова и снова просят подождать очередного обновления.

Так вот, когда я сказал об этом девушке-операционистке, та рассмеялась и ответила, что приложение и не будет у меня работать, потому что оно скачано не по ее ссылке (!). Как вам такое откровение? Разумеется, и по ее ссылке приложение не открылось, на несколько секунд появился белый экран, после чего выбросило на рабочий стол. Я предложил девушке почитать отзывы о приложении, но она ответила, что у нее нет времени читать всякую ерунду.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:15

  evgenkh написав:
  Stringer написав:Это будет для вас платный, но невыученный урок... покажите свою обучаемость - сделайте наоборот :mrgreen:


Думаете, что и со следующей картой следующего банка я снова попаду на овердрафт? Ну тогда можно будет смело назвать меня старым дураком. И даже жалеть не нужно. Так мне и надо!

При такой манипуляции вы попадете на теховер в сл. банках: Аваль, Ощад, Таском, Аккорд. Кстати, и они ни при каких условиях этот овер не сторнируют, а отл. от ПУМБы.
Альфа не разрешит разместиться на ДохСейфе, но на её сбере -- мона. Да и тока с Пакетных.
Скорее всего не будет теховера у ОТП
Советую вам зайти в Шапито, ну т.е. в А-Банк, там все чики-пики в этом плане :wink:

ПС. Ах дааа, про теховер нуна справшивать у нач.отд-я, а не у линейного менагера. Хотя и среди линейных есть просветлённые :)

  evgenkh написав:Неожиданно так...

В любом отд-и ПУМБы есть планшет с рабочей апликухой
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:29

  mustbe написав:
  evgenkh написав:Думаете, что и со следующей картой следующего банка я снова попаду на овердрафт?

Десять раз уже сказано: теховер есть везде кроме Мони и Привата.
Не хотите с ним мириться - сидите в этом чёрно-зелёном болоте


Черно-зеленое болото говорите?! Красиво звучит!

Я так понимаю, что ПУМБ-онлайн что в мобильном исполнении, что в веб-версии - это вершина прогресса в банковской сфере, только я этого не оценил. Ну да, я ведь в том возрасте, когда всё новое и прогрессивное воспринимается с трудом. Пожалуй, есть смысл отказаться от этого совершенства, которое предлагает ПУМБ, и вернуться в свое черно-зеленое болото. Вы меня убедили!
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:32

да здесь большинство в єтом возрасте :)
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:35

  mustbe написав:
  evgenkh написав:Думаете, что и со следующей картой следующего банка я снова попаду на овердрафт?

Десять раз уже сказано: теховер есть везде кроме Мони и Привата.
Не хотите с ним мириться - сидите в этом чёрно-зелёном болоте

А братки?
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