Додано: Нед 18 сер, 2019 16:14

mustbe написав: evgenkh написав: К сожалению, я уже в том возрасте, когда трудно расставаться с привычками К сожалению, я уже в том возрасте, когда трудно расставаться с привычками

Неужели так трудно пополнять свою карту не мониным переводом, а пумбовским пополнением ?

Если это реально трудно - то никуда и не суйтесь из моно, везде побреют Неужели так трудно пополнять свою карту не мониным переводом, а пумбовским пополнением ?Если это реально трудно - то никуда и не суйтесь из моно, везде побреют

Неожиданно так...Перед тем, как идти за картой, я установил из маркета мобильное приложение, но оно не запустилось. Из отзывов я узнал, что на моей версии Андроида оно перестало работать еще в мае месяце. После этого вышло уже 4 (четыре) обновления, но проблема до сих пор не решена, разработчики снова и снова просят подождать очередного обновления.Так вот, когда я сказал об этом девушке-операционистке, та рассмеялась и ответила, что приложение и не будет у меня работать, потому что оно скачано не по ее ссылке (!). Как вам такое откровение? Разумеется, и по ее ссылке приложение не открылось, на несколько секунд появился белый экран, после чего выбросило на рабочий стол. Я предложил девушке почитать отзывы о приложении, но она ответила, что у нее нет времени читать всякую ерунду.