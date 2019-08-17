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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2321232223232324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:38

  evgenkh написав:Вы меня убедили!

Я никого ни в чём не убеждал.
Я говорил о том, что вариантов всего 3:
1. Либо не допускать платный теховер.
2. Либо платить за него.
3. Либо сидеть в монопривате.

Когда меня лет 15 назад немного побрил один банк - я сделал свой выбор в пользу варианта №1.
А Ваш выбор - это Ваш выбор, никто вас ни в чём убеждать не собирается
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:40

evgenkh,
Как получите новую карту в новом банке-не спрашивайте у менеджера ничего. Спросите на соот.ветке.
Все растолкуют.
И да... Пока не ходите за КК в Альфа банк.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:42

  guntherhouse777 написав:Десять раз уже сказано: теховер есть везде кроме Мони и Привата.
Не хотите с ним мириться - сидите в этом чёрно-зелёном болоте

А братки?

Братки - это дополнительная зелёная часть чёрно-зелёного болота )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:44

evgenkh Такие банки действительно есть и когда открываешь у них карту а они тебе делают (тех) овердрафт - первое что приходит в голову так это то что они или шизофреники или воры, я с этим столкнулся пару раз в этом году когда открыл карту в Таскомбанке, но там еще как то терпимо, суммы смешные и научился обходить эти оверы, так же читал это про Альфа банк, там вообще дно лютое, многие ведутся на рекламу, а потом кусают локти, почитал ихнюю ветку форума и понял что там ад. И наконец, ПУМБ с новой картой "Все карта", реально карта интересная, можно сказать понтовей чем приват, потому что снятие на шару везде, и пополнение тоже на шару, для меня это важный момент, и если делать паузы между операциями, а еще лучше переводить и пополнять через ихнее приложение, то оверов не будет. Так что действительно закрывать счет не спешите, потому что в наших любимых приватах и монобанках, снятие платное, а в пумбе - без. 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:47

  guntherhouse777 написав:И да... Пока не ходите за КК в Альфа банк.)

Ну, как "пока". Вообще не ходите. Совсем-совсем не ходите )
mustbe
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  #<1 ... 2321232223232324
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