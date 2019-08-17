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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:38
evgenkh написав:
Вы меня убедили!
Я никого ни в чём не убеждал.
Я говорил о том, что вариантов всего 3:
1. Либо не допускать платный теховер.
2. Либо платить за него.
3. Либо сидеть в монопривате.
Когда меня лет 15 назад немного побрил один банк - я сделал свой выбор в пользу варианта №1.
А Ваш выбор - это Ваш выбор, никто вас ни в чём убеждать не собирается
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mustbe
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:40
evgenkh,
Как получите новую карту в новом банке-не спрашивайте у менеджера ничего. Спросите на соот.ветке.
Все растолкуют.
И да... Пока не ходите за КК в Альфа банк.)
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guntherhouse777
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:42
guntherhouse777 написав:
Десять раз уже сказано: теховер есть везде кроме Мони и Привата.
Не хотите с ним мириться - сидите в этом чёрно-зелёном болоте
А братки?
Братки - это дополнительная зелёная часть чёрно-зелёного болота )
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mustbe
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:44
evgenkh
Такие банки действительно есть и когда открываешь у них карту а они тебе делают (тех) овердрафт - первое что приходит в голову так это то что они или шизофреники или воры, я с этим столкнулся пару раз в этом году когда открыл карту в Таскомбанке, но там еще как то терпимо, суммы смешные и научился обходить эти оверы, так же читал это про Альфа банк, там вообще дно лютое, многие ведутся на рекламу, а потом кусают локти, почитал ихнюю ветку форума и понял что там ад. И наконец, ПУМБ с новой картой "Все карта", реально карта интересная, можно сказать понтовей чем приват, потому что снятие на шару везде, и пополнение тоже на шару, для меня это важный момент, и если делать паузы между операциями, а еще лучше переводить и пополнять через ихнее приложение, то оверов не будет. Так что действительно закрывать счет не спешите, потому что в наших любимых приватах и монобанках, снятие платное, а в пумбе - без
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Maksi2
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:47
guntherhouse777 написав:
И да... Пока не ходите за КК в Альфа банк.)
Ну, как "пока". Вообще не ходите. Совсем-совсем не ходите )
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mustbe
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Додано: Нед 18 сер, 2019 17:05
mustbe написав: guntherhouse777 написав:
И да... Пока не ходите за КК в Альфа банк.)
Ну, как "пока". Вообще не ходите. Совсем-совсем не ходите )
дааа, пожалуй Альфа для оч. опасна для здоровья evgenkh
, она может просто разрушить его сознание
Опасно даже смотреть в её сторону
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 сер, 2019 17:16
clientage написав: mustbe написав: guntherhouse777 написав:
И да... Пока не ходите за КК в Альфа банк.)
Ну, как "пока". Вообще не ходите. Совсем-совсем не ходите )
дааа, пожалуй Альфа для оч. опасна для здоровья evgenkh
, она может просто разрушить его сознание
Опасно даже смотреть в её сторону
А другой стороны, мы в очередной раз убедились совершенно верным маркетинговым стратегическим решениям боголюбова-дубилета-гороховского, что клиент лох и алень, и чем меньше он будет знать и чем проще и доступнее все объяснять, то к вам потянуться массы...
Платное снятие налички, комиссия за перевод, маленькие проценты по депозитам или плохие условия - пох, главное что нет теховера
Если все банки станут такими же "умными", честному свинорылу некуда будет податься
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Нед 18 сер, 2019 17:23
mustbe написав: guntherhouse777 написав:
И да... Пока не ходите за КК в Альфа
банк.)
Ну, как "пока". Вообще не ходите. Совсем-совсем не ходите
)
Вот действительно мудрые советы!!!
это предупреждение по Алла бане должно быть везде!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Нед 18 сер, 2019 17:28
uaprofi написав: mustbe написав: guntherhouse777 написав:
И да... Пока не ходите за КК в Альфа
банк.)
Ну, как "пока". Вообще не ходите. Совсем-совсем не ходите
)
Вот действительно мудрые советы!!!
это предупреждение по Алла бане должно быть везде!!!
Почему везде? Только у тех, кто не умеет и не хочет учиться ее готовить
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Нед 18 сер, 2019 17:33
Stringer написав:
А другой стороны
С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход.
А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счета
И рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банки
И я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразу
А это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиенту
Но у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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