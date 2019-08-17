Додано: Нед 18 сер, 2019 16:44

Такие банки действительно есть и когда открываешь у них карту а они тебе делают (тех) овердрафт - первое что приходит в голову так это то что они или шизофреники или воры, я с этим столкнулся пару раз в этом году когда открыл карту в Таскомбанке, но там еще как то терпимо, суммы смешные и научился обходить эти оверы, так же читал это про Альфа банк, там вообще дно лютое, многие ведутся на рекламу, а потом кусают локти, почитал ихнюю ветку форума и понял что там ад. И наконец, ПУМБ с новой картой "Все карта", реально карта интересная, можно сказать понтовей чем приват, потому что снятие на шару везде, и пополнение тоже на шару, для меня это важный момент, и если делать паузы между операциями, а еще лучше переводить и пополнять через ихнее приложение, то оверов не будет. Так что действительно закрывать счет не спешите, потому что в наших любимых приватах и монобанках, снятие платное, а в пумбе -