uaprofi написав:Господа, а ткните меня плиз носом в тарифы где у них написан размер %%% за офер по депозитным картам.
Несанкціонований овердрафт» – заборгованість Клієнта перед Банком, що не була обумовлена Договором, не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення та яка виникає внаслідок здійснення Клієнтом видаткових операцій з Карткового рахунку на суму, що перевищує встановлений Банком розмір Платіжного ліміту.
ДКБО, 4.1.9. ... и рыжему покажите, а то он решил по классике на зло кондуктору купить билет и идти пешком... ото за дурною головою і ногам нема покою :lol: :lol:
Багатенько намалювали, аж 50%. А це прямо до всіх карток має відношення? Бо такого у депоКартці не бачив, та й у всеКартці наче теж. Здається, що такий суттєвий недолік треба писати у тариф кожної картки, бо коли береш дебет, то не чекаєш там такої платні.
Хоч варто наголосити, що ПУМБа завжди стає на бік клієнта і повертає платню за теховер, принаймні мені, у разі звернення звичайно :))
Тож кожен вирішує сам, де і якими банківськими продуктами користуватися, платити усі комісії за ними чи повертати їх за можливості. Можна й так робити з банками, як vimex свого часу казав, щоб оці немоментальні перекази працювали на користь клієнта. Або й взагалі як у підпису когось із форумчан, виїдати найсмачніше наче з креветок. Проте спочатку варто навчитись їх готувати...
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Stringer написав:Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.
Stringer написав:Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.
Ещё прокредит - проверено лично неоднократно
Я могу ошибаться, но прокредит просто не наказывает за овер, как, к примеру алка... но день повышения авторизационного остатка прокредит не считает днём проведения по счёту, или вы имели в виду иное?
С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход. А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счета И рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банки
И я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразу А это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиенту Но у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу
С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход. А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счета И рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банки
И я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразу А это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиенту Но у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу
Да вы ещё тот фантаст а за чей же счёт тогда нам свинорылам кешбеки платить? Меня устраивает хитропопые тазик, алка и идея с эксимом а глобус вообще заслуживает памятника, как в своё время его заслужили дельта, миха и федя, земля им пухом
Stringer Я имел ввиду, что в Прокредите, средства поступившие по Р2Р можно сразу использовать как угодно, не опасаясь овердрафта. Хоть с карты снимай хоть на депозит клади. Неоднократно с мони перекидывал по Р2Р и клал на депозит - никаких проблем.