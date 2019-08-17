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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2322232323242325 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 777 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 777 Додано: Нед 18 сер, 2019 17:35 Stringer написав: Почему везде? Только у тех, кто не умеет и не хочет учиться ее готовить Почему везде? Только у тех, кто не умеет и не хочет учиться ее готовить

понимаете даже если играть с напёрстачниками то там первоначально хотябы показывают шарик.

То у Аллы просто говорят что шарик типа есть. понимаете даже если играть с напёрстачниками то там первоначально хотябы показывают шарик.То у Аллы просто говорят что шарик типа есть. ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2946 З нами з: 21.04.11 Подякував: 462 раз. Подякували: 294 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 17:38 clientage написав: uaprofi написав: Господа, а ткните меня плиз носом в тарифы где у них написан размер %%% за офер по депозитным картам. Господа, а ткните меня плиз носом в тарифы где у них написан размер %%% за офер по депозитным картам.

Несанкціонований овердрафт» –

заборгованість Клієнта перед Банком, що не була обумовлена Договором, не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення та яка виникає внаслідок здійснення Клієнтом видаткових операцій з Карткового рахунку на суму, що перевищує встановлений Банком розмір Платіжного ліміту.

ДКБО, 4.1.9.

... и рыжему покажите, а то он решил по классике на зло кондуктору купить билет и идти пешком... ото за дурною головою і ногам нема покою :lol: :lol: ... и рыжему покажите, а то он решил по классике на зло кондуктору купить билет и идти пешком... ото за дурною головою і ногам нема покою :lol: :lol:

Багатенько намалювали, аж 50%. А це прямо до всіх карток має відношення? Бо такого у депоКартці не бачив, та й у всеКартці наче теж. Здається, що такий суттєвий недолік треба писати у тариф кожної картки, бо коли береш дебет, то не чекаєш там такої платні.



Хоч варто наголосити, що ПУМБа завжди стає на бік клієнта і повертає платню за теховер, принаймні мені, у разі звернення звичайно :))



Тож кожен вирішує сам, де і якими банківськими продуктами користуватися, платити усі комісії за ними чи повертати їх за можливості. Можна й так робити з банками, як vimex свого часу казав, щоб оці немоментальні перекази працювали на користь клієнта. Або й взагалі як у підпису когось із форумчан, виїдати найсмачніше наче з креветок. Проте спочатку варто навчитись їх готувати... Багатенько намалювали, аж 50%. А це прямо до всіх карток має відношення? Бо такого у депоКартці не бачив, та й у всеКартці наче теж. Здається, що такий суттєвий недолік треба писати у тариф кожної картки, бо коли береш дебет, то не чекаєш там такої платні.Хоч варто наголосити, що ПУМБа завжди стає на бік клієнта і повертає платню за теховер, принаймні мені, у разі звернення звичайно :))Тож кожен вирішує сам, де і якими банківськими продуктами користуватися, платити усі комісії за ними чи повертати їх за можливості. Можна й так робити з банками, як vimex свого часу казав, щоб оці немоментальні перекази працювали на користь клієнта. Або й взагалі як у підпису когось із форумчан, виїдати найсмачніше наче з креветок. Проте спочатку варто навчитись їх готувати... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1754 З нами з: 10.12.07 Подякував: 118 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 17:44 Re: ПУМБ Stringer написав: Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует. Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.

Ещё прокредит - проверено лично неоднократно Ещё прокредит - проверено лично неоднократно Amid Повідомлень: 1130 З нами з: 12.06.08 Подякував: 110 раз. Подякували: 169 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 17:53 Amid написав: Stringer написав: Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует. Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.

Ещё прокредит - проверено лично неоднократно Ещё прокредит - проверено лично неоднократно

Я могу ошибаться, но прокредит просто не наказывает за овер, как, к примеру алка...

но день повышения авторизационного остатка прокредит не считает днём проведения по счёту, или вы имели в виду иное? Я могу ошибаться, но прокредит просто не наказывает за овер, как, к примеру алка...но день повышения авторизационного остатка прокредит не считает днём проведения по счёту, или вы имели в виду иное? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9730 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 17:55 clientage написав: Stringer написав: А другой стороны А другой стороны

С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход.

А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счета

И рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банки



И я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразу А это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиенту Но у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход.А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счетаИ рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банкиИ я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразуА это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиентуНо у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу

Также ждем от дедаяши СЭП с мгновенной проводкой. Также ждем от дедаяши СЭП с мгновенной проводкой. guntherhouse777 Повідомлень: 4046 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 18:00 clientage написав: Stringer написав: А другой стороны А другой стороны

С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход.

А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счета

И рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банки



И я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразу А это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиенту Но у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход.А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счетаИ рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банкиИ я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразуА это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиентуНо у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу

Да вы ещё тот фантаст а за чей же счёт тогда нам свинорылам кешбеки платить?

Меня устраивает хитропопые тазик, алка и идея с эксимом а глобус вообще заслуживает памятника, как в своё время его заслужили дельта, миха и федя, земля им пухом Да вы ещё тот фантаста за чей же счёт тогда нам свинорылам кешбеки платить?Меня устраивает хитропопые тазик, алка и идея с эксимома глобус вообще заслуживает памятника, как в своё время его заслужили дельта, миха и федя, земля им пухом F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9730 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 18:03 evgenkh написав: Ну не смогу я каждый раз после пополнения депозита просить саппорт вернуть деньги за образовавшийся овердрафт Ну не смогу я каждый раз после пополнения депозита просить саппорт вернуть деньги за образовавшийся овердрафт

Надо не моной толкать, а пумбом тащить. И будет всё ок Надо не моной толкать, а пумбом тащить. И будет всё ок Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9118 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6206 раз. Подякували: 2445 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 18:08 Stringer

Я имел ввиду, что в Прокредите, средства поступившие по Р2Р можно сразу использовать как угодно, не опасаясь овердрафта. Хоть с карты снимай хоть на депозит клади. Неоднократно с мони перекидывал по Р2Р и клал на депозит - никаких проблем. Amid Повідомлень: 1130 З нами з: 12.06.08 Подякував: 110 раз. Подякували: 169 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2322232323242325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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