clientage написав:

Stringer написав: А другой стороны А другой стороны

С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход.А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счетаИ рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банкиИ я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразуА это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиентуНо у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу