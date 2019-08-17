RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2323232423252326>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:35

  Stringer написав:Почему везде? Только у тех, кто не умеет и не хочет учиться ее готовить ;-)

понимаете даже если играть с напёрстачниками то там первоначально хотябы показывают шарик.
То у Аллы просто говорят что шарик типа есть.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2946
З нами з: 21.04.11
Подякував: 462 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:38

  clientage написав:
  uaprofi написав:Господа, а ткните меня плиз носом в тарифы где у них написан размер %%% за офер по депозитным картам.

Несанкціонований овердрафт» –
заборгованість Клієнта перед Банком, що не була обумовлена Договором, не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення та яка виникає внаслідок здійснення Клієнтом видаткових операцій з Карткового рахунку на суму, що перевищує встановлений Банком розмір Платіжного ліміту.

ДКБО, 4.1.9.
... и рыжему покажите, а то он решил по классике на зло кондуктору купить билет и идти пешком... ото за дурною головою і ногам нема покою :lol: :lol:

Багатенько намалювали, аж 50%. А це прямо до всіх карток має відношення? Бо такого у депоКартці не бачив, та й у всеКартці наче теж. Здається, що такий суттєвий недолік треба писати у тариф кожної картки, бо коли береш дебет, то не чекаєш там такої платні.

Хоч варто наголосити, що ПУМБа завжди стає на бік клієнта і повертає платню за теховер, принаймні мені, у разі звернення звичайно :))

Тож кожен вирішує сам, де і якими банківськими продуктами користуватися, платити усі комісії за ними чи повертати їх за можливості. Можна й так робити з банками, як vimex свого часу казав, щоб оці немоментальні перекази працювали на користь клієнта. Або й взагалі як у підпису когось із форумчан, виїдати найсмачніше наче з креветок. Проте спочатку варто навчитись їх готувати...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:44

Re: ПУМБ

  Stringer написав:Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.

Ещё прокредит - проверено лично неоднократно
Amid
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 12.06.08
Подякував: 110 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:53

  Amid написав:
  Stringer написав:Исключение составляют два банка страны - моня и приват, которые считают всех своих клиентов аленями, которым не надо даже пытаться объяснять механизм зачисления средств, поэтому теховер для клиента просто скрыт, как будто его не существует.

Ещё прокредит - проверено лично неоднократно

Я могу ошибаться, но прокредит просто не наказывает за овер, как, к примеру алка...
но день повышения авторизационного остатка прокредит не считает днём проведения по счёту, или вы имели в виду иное?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9731
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:55

  clientage написав:
  Stringer написав:А другой стороны

С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход.
А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счета :)
И рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банки :(

И я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразу :( А это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиенту :evil: Но у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу 8)

Также ждем от дедаяши СЭП с мгновенной проводкой.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:00

  clientage написав:
  Stringer написав:А другой стороны

С другой стороны у нормального банка д.б. нормальная онлайн-выписка по счету, где бы ВСЕГДА онлайн отображались остаток по счету и остаток по карте, приход и расход.
А в списке операций отображалось бы, шо эта оп-я выполнена по карте, а вот эта по картсчету -- простыми иконками ввиде карты и листика-счета
И рядом бы в выписке ВСЕГДА была ссылка на регламент проведения оп-й по счету, по карте, через кассу, АТМ а не просто отот всеобще-рогатый файл с тарифами, который еще нуна постараться найти на супер-пупер модерновом сайте банки

И я даж не знаю такой банки, де бы это было все сразу :( А это харак-ет общее наплевательское отношение всей БС к своему клиенту :evil: Но у меня то нервы крепкие и нюх пока есть, я нарою нужную мне инфу 8)

Да вы ещё тот фантаст :mrgreen: а за чей же счёт тогда нам свинорылам кешбеки платить?
Меня устраивает хитропопые тазик, алка и идея с эксимом :mrgreen: а глобус вообще заслуживает памятника, как в своё время его заслужили дельта, миха и федя, земля им пухом
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9731
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:03

  evgenkh написав:Ну не смогу я каждый раз после пополнения депозита просить саппорт вернуть деньги за образовавшийся овердрафт

Надо не моной толкать, а пумбом тащить. И будет всё ок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9119
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6207 раз.
Подякували: 2447 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:08

Stringer
Я имел ввиду, что в Прокредите, средства поступившие по Р2Р можно сразу использовать как угодно, не опасаясь овердрафта. Хоть с карты снимай хоть на депозит клади. Неоднократно с мони перекидывал по Р2Р и клал на депозит - никаких проблем.
Amid
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 12.06.08
Подякував: 110 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:32

Re: ПУМБ

  guntherhouse777 написав:Также ждем от дедаяши СЭП с мгновенной проводкой

Так СЭП у нормальной банки уходит в течение 5..15 мин и зачисляется в течение 20..30мин в опервремя, которое щас у НБУ с 9 до 20 и 5 дн в неделю.
Для начала не помешало бы шобы ВСЕ банки в таком ритме и работали и с комисс за СЄП не брали :)
Вот не знаю как еэсовское SEPA працює :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28950
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2317 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:33

  Amid написав:Stringer
Я имел ввиду, что в Прокредите, средства поступившие по Р2Р можно сразу использовать как угодно, не опасаясь овердрафта. Хоть с карты снимай хоть на депозит клади. Неоднократно с мони перекидывал по Р2Р и клал на депозит - никаких проблем.

Каждый банк на чем то зарабатывает, в данном случае прокредит, который берет нехилую абонку по картам, был бы самым отстойным банком, если бы ещё брал комиссию за теховер.
Ещё раз - технический овердрафт возникает в любом банке, которому платежная система условно говорит, что завтра-послезавтра я вам перечислю деньги. Денег в банке ещё нет, но каждый банк решает самостоятельно- риск неполучения этих денег или плату за выдачу денег, которых ещё нет в банке оставить за собой, или включить клиенту в оплату.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9731
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2323232423252326>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1049)
18.08.2019 20:48
ПУМБ (23259)
18.08.2019 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.