Додано: Нед 18 сер, 2019 19:20

Stringer написав: Платное снятие налички, комиссия за перевод, маленькие проценты по депозитам или плохие условия - пох, главное что нет теховера

Платное снятие налички, комиссия за перевод, маленькие проценты по депозитам или плохие условия - пох, главное что нет теховера

Ну я бы не сказал, что у моно маленькие проценты по депозитам или комиссии за перевод выше средних. Платное снятие - это да, но за всё время я не снимал деньги ни разу. Только пополняю и пополняю, благо, айбокс рядом.Единственное замечание к моно - это отсутствие доходного сейфа или свободного депозита. Чтобы иметь свободный доступ к деньгам, нужно их все держать на текущем счету. Это не очень хороший вариант. В случае кражи можно потерять всё. А был бы у моно свободный депозит по аналогии с ПУМБовским, я бы и не задумывался о какой-то дополнительной ВсеКарте.