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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 18:56
Re: ПУМБ
Часто встречаю байку о невозможности загнать дебетную карту в минус. Интересно, это справедливо только для предоплаченных виртуалок?
Додано: Нед 18 сер, 2019 18:59
Вы, не поверите, но я был и есть клиент Альфы. Ранее у меня была карта EasyPay от банка Траст. Когда Траст обанкротили, я получал остаток в Альфе. Тогда Альфа выдала мне карту с пакетом ФГВФЛ, с бесплатным пополнением и снятием. На тот момент меня всё устраивало. Но у той карты срок действия закончился через 1.5 года. А на новый пакет с новыми условиями я не согласился.
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:06
Re: ПУМБ
Вот у той карты тоже есть овер как и у ПУМБы
причем сторнировать его низзя
Похоже, шо повезло вам там. Но больше не ходите туда, опасно!
ПС. Хотяя.. Выдали Пакет погорельца или карту погорельца, разницу знаете?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:13
По-різному, є пріорітетні перекази (як правило, платні), по яких за декілька хвилин кошти в іншому банку, якщо приймаючий не гальмує.
А звичайним, в межах дня доходить в будь-яку країну системи.
Нещодавно ЄЦБ запровадив миттєві перекази (на основі SEPA), які проводять платежі в режимі реального часу (до хвилини), але їх ще не всі банки пропонують. І вони в кого платні (до 1,5 євро за платіж), в кого - ні (залежить ще від типу рахунку).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:20
Ну я бы не сказал, что у моно маленькие проценты по депозитам или комиссии за перевод выше средних. Платное снятие - это да, но за всё время я не снимал деньги ни разу. Только пополняю и пополняю, благо, айбокс рядом.
Единственное замечание к моно - это отсутствие доходного сейфа или свободного депозита. Чтобы иметь свободный доступ к деньгам, нужно их все держать на текущем счету. Это не очень хороший вариант. В случае кражи можно потерять всё. А был бы у моно свободный депозит по аналогии с ПУМБовским, я бы и не задумывался о какой-то дополнительной ВсеКарте.
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:32
Овер там может и есть, но я этого не ощутил. Я потом на эту карту получал еще и остаток из обанкротившегося ПлатинумБанка. После оформления мне сказали, что деньги поступят в течение часа. Пришли они через 40 минут, я их сразу же снял в банкомате, никакого овердрафта не было.
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:34
Як варіант, заведіть моно-карту на когось, кому довіряєте, карту в блок, ось вам і дох. сейф.
А що буде, якщо і вкрадуть карту? Розрахунки в інтернеті - потрібний (динамічний) CVV, фізичною картою - багато не втратиш, а краще в телефоні віртуальну карту тримати і нею платити.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:36
Даже не начинайте за Аллу.
В приватных разговорах знаю, что многие матерые свиньи таки раз да спонсорами оказались.)
А 60 грн. на дороге не валяются)
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:38
"Скоро" запустят монокопилку, хотя это конечно не свободный депозит, как у пумбы.
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