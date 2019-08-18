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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2324232523262327 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 777 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 777 Додано: Нед 18 сер, 2019 22:33 Alex_ki написав: Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими" Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.



Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки. Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки. evgenkh

Повідомлень: 99 З нами з: 20.06.16 Подякував: 153 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 23:05 evgenkh написав: Alex_ki написав: Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими" Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.



Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки. Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.

Ну так научитесь правильно пополнять карты пумба и спокойно работайте с двумя банками, тем более что 12% больше 10%... а ещё есть конкрорд и прокредит с 11%, и форвард с15%...,

ну а у нас есть глобус с 17%, но он уже недоступен новичкам Ну так научитесь правильно пополнять карты пумба и спокойно работайте с двумя банками, тем более что 12% больше 10%... а ещё есть конкрорд и прокредит с 11%, и форвард с15%...,ну а у нас есть глобус с 17%, но он уже недоступен новичкам F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9733 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 00:07 evgenkh написав: Alex_ki написав: Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими" Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.



Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки. Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.

Разница нивелируется отключением бесконтакта и оплатой чипом с вводом пинкода. Разница нивелируется отключением бесконтакта и оплатой чипом с вводом пинкода. Bosstone Повідомлень: 1242 З нами з: 21.04.10 Подякував: 588 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2324232523262327 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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