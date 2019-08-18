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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:33

  Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.

Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:05

  evgenkh написав:
  Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.

Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.

Ну так научитесь правильно пополнять карты пумба и спокойно работайте с двумя банками, тем более что 12% больше 10%... а ещё есть конкрорд и прокредит с 11%, и форвард с15%...,
ну а у нас есть глобус с 17%, но он уже недоступен новичкам
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:07

  evgenkh написав:
  Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.

Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.

Разница нивелируется отключением бесконтакта и оплатой чипом с вводом пинкода.
Bosstone
 
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