Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"
Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.
Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"
Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.
Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
Ну так научитесь правильно пополнять карты пумба и спокойно работайте с двумя банками, тем более что 12% больше 10%... а ещё есть конкрорд и прокредит с 11%, и форвард с15%..., ну а у нас есть глобус с 17%, но он уже недоступен новичкам
Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"
Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.
Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
Разница нивелируется отключением бесконтакта и оплатой чипом с вводом пинкода.